Mhoni Vidente sorprende con predicción sobre famosa pareja que tendría su primer hijo

Mhoni Vidente volvió a llamar la atención en sus redes sociales. En esta ocasión, la reconocida pitonisa cubana sorprendió al predecir que Zendaya y Tom Holland estarían esperando a su primer hijo, un mensaje que generó todo tipo de reacciones entre los internautas.

A través de sus plataformas digitales, Mhoni Vidente sorprendió al revelar el nombre de la famosa actriz que, según su predicción, estaría en estado de gestación. La vidente aseguró que Zendaya estaría esperando a su primer bebé junto al actor Tom Holland.

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“Qué mujer tan talentosa, tan guapa, Zendaya. Parece que es de padre alemán, parece de Indonesia. Está embarazada, cumplió años recientemente”, mencionó la reconocida pitonisa en sus redes sociales.



De igual forma, destacó el talento y la belleza de la actriz, haciendo énfasis en su reciente participación en la película La Odisea, producción que contó con un destacado elenco y llegó a las salas de cine a nivel mundial.

¿Qué más comentó Mhoni Vidente sobre el posible embarazo de Zendaya?

Mhoni Vidente también proyectó un momento de gran relevancia profesional para la carrera de Zendaya en Hollywood. La vidente aseguró que la actriz recibiría un Premio Óscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, mientras luce la pancita de su supuesto embarazo.

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“Yo la veo embarazada tomando el Óscar a Mejor Actriz de Reparto el próximo año. Ya hizo todas las películas: La Odisea, el drama con Robert Pattinson, se los recomiendo muchísimo. Es una de las películas que más me hizo llorar”, mencionó la pitonisa al referirse a la actriz.

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Según la astróloga, esta situación podría emocionar profundamente a los fanáticos de la pareja, quienes han seguido de cerca su relación. Sin embargo, Mhoni Vidente no especificó cuántos meses de gestación tendría Zendaya, ni entregó detalles sobre una posible fecha de nacimiento. Tampoco reveló cuál sería la reacción de Tom Holland ante la supuesta llegada de su primer hijo.

El hermetismo de Zendaya y Tom Holland

Las reacciones del público ante esta predicción también estarían relacionadas con la estricta reserva que ha caracterizado a Zendaya y Tom Holland en torno a su vida privada.

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La pareja ha mantenido bajo reserva varios detalles de su relación, lo que ha alimentado las especulaciones entre sus seguidores. Por esta razón, algunos internautas consideran que un eventual embarazo podría mantenerse en secreto durante algún tiempo. En este contexto, la predicción también generó comentarios al recordar una ocasión anterior en la que Mhoni Vidente aseguró que Selena Gomez estaría embarazada.

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No obstante, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial sobre un embarazo de Zendaya. Las imágenes captadas recientemente por fotógrafos y paparazzis tampoco constituyen una prueba de que la actriz esté embarazada.