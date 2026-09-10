Extraño problema físico que sufren Los Tigres del Norte al acabar conciertos; piden ayuda

Si has asistido a una presentación de Los Tigres del Norte o te apasiona la música norteña, seguro sabes que sus conciertos son verdaderos maratones de energía y éxitos.

Con más de 18 años consecutivos visitando Colombia y superando las 100 a 120 presentaciones en el país, la agrupación mexicana se ha consolidado como un fenómeno absoluto de taquilla.

Sin embargo, detrás de las luces, los sombreros y el carisma sobre el escenario, existe una complicación poco conocida que ocurre justo al apagar los micrófonos.



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En una reveladora entrevista concedida por su promotor y empresario en el programa El Klub de La Kalle, salieron a la luz varios detalles inéditos sobre la logística, la preparación física y, en especial, la curiosa dificultad de vestuario que enfrentan los artistas al finalizar cada espectáculo.

¿Por qué Los Tigres del Norte no pueden quitarse los pantalones al terminar un concierto?

El ritmo de trabajo sobre la tarima exige una presencia impecable, pero también impone un severo desgaste físico a los músicos.

Para lucir la vestimenta característica con la que salen a cantar, los integrantes de Los Tigres del Norte deben llegar al camerino al menos dos horas antes de cada evento. Ponerse los célebres pantalones ajustados les toma cerca de una hora debido a lo ceñido del diseño.

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El verdadero problema no ocurre antes de subir al escenario, sino al bajar de él. Tras varias horas de pie, manteniendo una postura fija y soportando la exigencia del espectáculo, los músicos experimentan un proceso de inflamación física y retención de líquidos.

Esta condición provoca que la prenda se adhiera de tal manera al cuerpo que los integrantes, por sí solos, son totalmente incapaces de quitarse los pantalones.

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Según se reveló en El Klub de La Kalle, el equipo de trabajo y los asistentes deben intervenir directamente en el camerino para auxiliarlos y poder desvestirlos.

Esta singular situación no es exclusiva de la agrupación norteña; en la misma entrevista se recordó que al legendario cantante Vicente Fernández le ocurría exactamente lo mismo al finalizar sus espectáculos debido a la tirantez del traje y la hinchazón corporal provocada por el esfuerzo.

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¿Cómo es la estricta rutina y alimentación de Los Tigres del Norte antes de un show?

Para resistir presentaciones que pueden superar las cuatro horas de duración sin interrupciones, los miembros de la banda mantienen una disciplina constante que se aleja de los excesos tradicionales de la industria.

Lejos de consumir bebidas alcohólicas durante sus giras, los músicos prefieren no tomar alcohol. Su hidratación se basa en el consumo permanente de té a lo largo del día, llegando a tomar dos o tres termos de variados sabores como frutos rojos y frutos amarillos.

En cuanto a la alimentación, los artistas siguen reglas muy definidas. No comen carne de cerdo y tampoco consumen sushi.

La base de su dieta durante los viajes se concentra en el consumo de pescado y frutas frescas, las cuales solicitan tanto en sus almuerzos y cenas como en sus habitaciones.

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Asimismo, adaptan su reloj biológico a la noche: suelen descansar y dormir durante el día para compensar las largas jornadas nocturnas de trabajo.

¿Qué secretos esconde la logística de sus conciertos masivos?

Organizar un espectáculo de Los Tigres del Norte representa un esfuerzo financiero de gran escala. Para su presentación en el Estadio El Campín de Bogotá, la inversión total ronda los 5.800 millones de pesos colombianos.

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De esa cifra, el alquiler del estadio asciende a 2.500 millones de pesos, mientras que la cobertura especial para proteger la grama del escenario cuesta unos 250 millones de pesos.

A esto se suma el pago de derechos de autor a entidades como Sayco, equivalente a un porcentaje de entre el 5% y el 10% del recaudo total de boletería.

A pesar del montaje técnico, el grupo se distingue por mantener una dinámica directa con sus fanáticos.

Aunque el teleprompter cuenta con una lista ordenada de cerca de 50 canciones y una base habitual de 30 temas, Los Tigres del Norte destacan por recibir notas en papelitos que el público les hace llegar al escenario para interpretar peticiones en tiempo real.

Además, su espectáculo prescinde de animadores externos y evita pausas para saludos comerciales, ofreciendo una interpretación musical continua de principio a fin.

Mira la entrevista completa: