Dura humillación pública que sufrió Dany Hoyos a los 12 años: "Rompió su corazón"

Durante su entretenida conversación con el equipo del programa El Klub de La Kalle, el comediante y escritor colombiano Dany Hoyos hizo un recorrido por las vivencias personales que marcaron su personalidad reservada en la etapa adulta.

Entre los relatos compartidos, Hoyos confesó ser una persona sumamente enamoradiza desde su niñez, admitiendo que cualquier pequeña demostración de afecto por parte de una mujer solía ilusionarlo con gran rapidez.

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Fue precisamente esta rasgo emocional lo que derivó en uno de los episodios más vergonzosos y dolorosos de sus años escolares cuando apenas tenía 12 años de edad y cursaba el grado sexto de bachillerato.

El incidente comenzó durante la elaboración de un trabajo académico en equipo. Dany Hoyos compartía la actividad con una compañera de clases llamada Marta Carolina, por quien sentía una profunda atracción.

En medio de la jornada de estudio, la joven decidió compartirle de su alimento, dándole a probar un producto lácteo (Bon Yurt) utilizando la misma cuchara.

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Para la mentalidad de un niño de 12 años, esa muestra de confianza fue interpretada de inmediato como una señal inequívoca de interés romántico recíproco.

Hoyos relató en El Klub de La Kalle que tras ese gesto salió completamente ilusionado hacia su casa, imaginando incluso un futuro matrimonio con la estudiante.

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¿Qué ocurrió entre Dany Hoyos y su compañera Marta Carolina a los 12 años?

El malentendido escaló a mayores al terminar la jornada escolar del viernes, cuando Dany Hoyos regresaba a su hogar caminando junto a un compañero de colegio apodado «el costeño».

Durante el trayecto, su amigo le preguntó directamente sobre la relación que mantenía con Marta Carolina. Llevado por la emoción del momento y la equivocada interpretación del gesto previo, Hoyos le aseguró sin dudarlo que la joven ya era su novia y que las cosas entre los dos marchaban de forma excelente.

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Sin embargo, el compañero de clases decidió intervenir de forma imprudente. A lo largo del fin de semana, el estudiante apodado «el costeño» buscó a Marta Carolina para indagar sobre el supuesto noviazgo que Dany iba pregonando.

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La respuesta de la niña fue de profundo disgusto al enterarse de los rumores que circulaban sobre ella. La imprudencia del intermediario desencadenó una reacción en cadena que terminaría de forma dramática al inicio de la siguiente semana escolar en las instalaciones del colegio.

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¿Cómo influyó un malentendido con un Bon Yurt en el famoso rechazo escolar de Dany Hoyos?

El desenlace de esta historia de infancia ocurrió el lunes posterior al trabajo en grupo. Dany Hoyos llegó al salón de clases entusiasmado por saludar a quien consideraba su pareja.

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Al acercarse, notó que Marta Carolina mostraba una actitud distante y fría.

Sin darle tiempo a reaccionar, la estudiante se giró abruptamente frente a la totalidad de sus compañeros de curso, le propinó una fuerte cachetada en el rostro que resonó en el aula y le gritó contundentemente: «¡Yo no soy su novia ni nunca lo seré!».

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El rechazo público fue presenciado por todo el salón de clases, que reaccionó con gritos, burlas y un fuerte aplauso colectivo ante la humillación del joven estudiante.

Por si fuera poco, la jornada empeoró para el comediante cuando encaró a su amigo «el costeño» por haber llevado el chisme. Tras citarse a la salida de la institución para resolver el conflicto a golpes, Hoyos terminó perdiendo la pelea física.

En su intervención para El Klub de La Kalle, el creador de contenido tomó el hecho con humor y aclaró que en la actualidad mantiene un trato cordial y normal con Marta Carolina cada vez que coincide con ella.

Escucha la entrevista completa aquí: