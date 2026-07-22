Los dos actores de 'Rafael Orozco' que perdieron la vida después de grabar la novela

Los seguidores de Caracol Televisión volverán a encontrarse con una de las producciones más recordadas y nostálgicas de la historia. Desde este 22 de julio regresa a la pantalla 'Rafael Orozco, el ídolo', una bionovela que recrea la historia, vida y muerte del legendario cantante vallenato que perdió la vida en un hecho lamentable.

Con el anuncio del regreso de la producción, también han resurgido historias relacionadas con el elenco que hizo parte de la novela. Entre ellas, dos pérdidas que marcaron al equipo artístico años después de finalizar las grabaciones: las de los actores Rafael Camerano y Alberto Borja.

Rafael Camerano: actor que interpretó al padre de Rafael Orozco

La primera despedida ocurrió en noviembre de 2014, cuando se confirmó el fallecimiento de Rafael Camerano, actor y humorista barranquillero que dio vida al padre del cantante vallenato y esposo de Miryam Maestre dentro de la novela.



Camerano era reconocido por su trayectoria en programas de humor, además de sus participaciones en cine y televisión. El artista falleció el 28 de noviembre de 2014, a los 58 años.

Según informaron medios nacionales en ese momento, el actor Camerano perdió la vida debido a complicaciones derivadas del cáncer que padecía desde hacía varios años y que en los últimos meses se había agudizado comprometiendo seriamente su salud.

Alberto Borja hizo parte del elenco y falleció años después

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Años más tarde, en junio de 2020, la producción volvió a estar de luto tras la muerte del actor Alberto Borja, una de las figuras más representativas del teatro cartagenero.

Con más de cuatro décadas de carrera artística, Borja también participó en producciones como La mujer del presidente y Polvo carnavalero. En Rafael Orozco, el ídolo interpretó al jefe de Mariela, personaje relacionado con la historia del padre de Clara Cabello.

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El actor falleció después de permanecer una semana hospitalizado en la Clínica del Bosque, en Cartagena. De acuerdo con Noticias Caracol, el deceso estuvo relacionado con una afección cardíaca. Posteriormente, su hija explicó que el artista había ingresado al centro médico por un fuerte dolor en el pecho provocado por un infarto, situación que obligó a practicarle un cateterismo.

Adiós a un grande del teatro cartagenero: falleció actor y gestor cultural Alberto Borja https://t.co/qE7DAo4QYb — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 29, 2020

Con el regreso de Rafael Orozco, el ídolo a la programación de Caracol Televisión en 2026, muchos televidentes volverán a disfrutar de una historia inspirada en la vida del cantante vallenato, al tiempo que recordarán el legado de los actores que hicieron parte de esta producción y que ya no están.

La novela también contó con las actuaciones de Alejandro Palacio, Mario Espitia, Taliana Vargas, Maritza Rodríguez y Camila Zárate, entre otros artistas que continúan desarrollando sus carreras en la televisión y el entretenimiento nacional e internacional.