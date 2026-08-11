Confirman aumento de salario para profesores a partir del ciclo 2026-2027

Las autoridades del estado de Florida, en Estados Unidos, han hecho oficial una inversión histórica destinada directamente a los bolsillos de quienes sostienen el sistema de enseñanza pública.

El anuncio, realizado por el gobernador Ron DeSantis el pasado 6 de agosto en Lehigh Acres, marca un punto de inflexión en la forma en que se valora el trabajo docente en la región.

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Esta medida no es un ajuste menor; se trata de una inversión de mil 560 millones de dólares dedicada exclusivamente a incrementar el sueldo de los maestros.



Si te preguntas por qué se está destinando tal cantidad de recursos, la respuesta de la administración es clara: el objetivo principal es hacer la profesión mucho más atractiva, lograr que los maestros decidan quedarse en las escuelas y reconocer la labor tanto de los recién graduados como de los veteranos del sistema.

¿Cuánto ganarán los maestros que comienzan a trabajar en Florida?

Si estás por incorporarte al sistema educativo o te encuentras en tus primeros años de servicio, las cifras para el ciclo escolar 2026-2027 son bastante alentadoras.

De acuerdo con la información confirmada, los maestros que inicien su trayectoria en las escuelas públicas de Florida percibirán un salario promedio de 50 mil 200 dólares al año.

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Para que lo visualices en términos más cercanos, esto equivale a aproximadamente 872 mil pesos mexicanos anuales. Si hacemos la división mensual, estamos hablando de ingresos cercanos a los 72 mil 700 pesos mexicanos antes de impuestos.

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Este cambio representa un avance significativo si echas la vista atrás a 2019, cuando un docente principiante en el estado ganaba, en promedio, 40 mil dólares anuales.

En apenas siete años, el ingreso inicial ha escalado 10 mil 200 dólares, lo que supone un crecimiento del 25.5%.

¿Qué beneficios recibirán los maestros con más experiencia en Estados Unidos?

Uno de los puntos clave de este nuevo presupuesto es que no se olvida de quienes ya tienen una trayectoria consolidada.

Es común que, con el paso de los años, las diferencias salariales se estanquen, provocando que docentes con mucha experiencia busquen mejores oportunidades fuera de las aulas.

Para evitar esta fuga de talento, el estado de Florida ha reservado una partida específica de 200 millones de dólares destinada exclusivamente a maestros con al menos 10 años de servicio.

Esta decisión busca equilibrar la balanza, ya que, aunque el sueldo inicial ha mejorado notablemente, el salario promedio general de los docentes en Florida se sitúa actualmente en 56 mil 663 dólares anuales (unos 984 mil pesos mexicanos).

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A pesar de los incrementos, esta cifra todavía se mantiene por debajo de lo que perciben profesores en otros estados del país, razón por la cual esta nueva inversión resulta vital para fortalecer la competitividad del sistema educativo estatal.

Más allá del dinero, esta estrategia forma parte de un plan integral para el nuevo ciclo escolar que busca ampliar las opciones para las familias, fortalecer la preparación de los estudiantes para el mercado laboral y mantener los avances académicos que se han registrado recientemente.

