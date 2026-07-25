Imágenes de Nicolás Maduro tras 200 días en prisión le dan la vuelta al mundo, ¿demacrado?

Nicolás Maduro reapareció públicamente después de más de 200 días bajo custodia en Estados Unidos y las imágenes de su nueva comparecencia rápidamente comenzaron a circular en medios internacionales y redes sociales.

El exmandatario venezolano fue visto durante su tercera audiencia ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde también se conocieron nuevos detalles sobre el avance del proceso judicial en su contra.

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La comparecencia estuvo marcada no solo por las decisiones tomadas por el juez Alvin K. Hellerstein, sino también por el aspecto físico con el que Maduro llegó a la sala.

A diferencia de sus primeras apariciones ante el tribunal, el exmandatario fue descrito como más delgado, con más canas y utilizando gafas.

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Debido a que en las audiencias federales de Estados Unidos no está permitido el ingreso de cámaras, las imágenes que han circulado corresponden a los bocetos realizados por el ilustrador venezolano Jorge Torrealba, quien ha seguido el proceso judicial desde el comienzo.

En sus dibujos se puede observar el cambio en la apariencia de Maduro después de varios meses bajo custodia. El exmandatario aparece con un uniforme caqui de recluso y una imagen diferente a la registrada en sus primeras comparecencias.

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También llamó la atención la presencia de Cilia Flores, quien igualmente vestía un uniforme del mismo tipo.

Torrealba, quien ha ilustrado las tres diligencias judiciales, también se refirió a la transformación física del exmandatario y aseguró que el cambio era evidente al comparar sus diferentes apariciones ante el tribunal.

El ilustrador señaló que Maduro ahora tiene más canas, incluso en el bigote, además de utilizar gafas. También indicó que tanto él como Cilia Flores lucían más pálidos que en las primeras audiencias.

Imágenes de Nicolás Maduro tras 200 días en prisión

¿Qué pasará ahora con el proceso judicial?

Durante la diligencia, el juez Alvin K. Hellerstein aprobó el calendario acordado entre la Fiscalía y la defensa de Maduro.

Uno de los momentos clave será el próximo 2 de septiembre de 2026. Para esa fecha, los abogados del exmandatario presentarán sus primeras mociones con las que buscarán que el proceso sea desestimado.

La defensa argumentará que Maduro y Cilia Flores cuentan con inmunidad soberana debido a los cargos que ocuparon en Venezuela. Además, sus abogados buscarán excluir parte del material probatorio presentado por la Fiscalía.

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Posteriormente, el 17 de noviembre de 2026, el juez escuchará los argumentos orales de ambas partes antes de tomar decisiones frente a las solicitudes presentadas.

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La Fiscalía, entretanto, tendrá hasta el 15 de noviembre de 2026 para completar la entrega de las pruebas confidenciales.

Durante la audiencia, el abogado Barry Pollack también solicitó que el análisis de las mociones se desarrollara en dos etapas. En primer lugar, se analizaría si Maduro y Flores tienen inmunidad por haber ocupado los cargos de presidente y primera dama de Venezuela.

Si la solicitud es rechazada, el proceso continuaría con la presentación de las pruebas por parte de la Fiscalía.

Aunque tanto la defensa como la Fiscalía aceptaron el calendario planteado por el juez, los abogados del exmandatario dejaron abierta la posibilidad de solicitar una prórroga durante el desarrollo del proceso.