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Así fue el combate de Prichard Colón vs Williams que terminó en tragedia: pelea completa

Revive la última pelea de Prichard Colón contra Terrel Williams en 2015. Conoce los detalles del combate completo, los golpes prohibidos y el trágico desenlace.

Prichard Colón vs. Terrel Williams: Resumen de la pelea completa y su fatal desenlace.
Prichard Colón vs. Terrel Williams: Resumen de la pelea completa y su fatal desenlace.
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

La última pelea de Prichard Colón contra Terrel Williams es uno de los momentos más comentados y tristes en la historia moderna del deporte.

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Hoy, tras confirmarse el sensible fallecimiento del exboxeador boricua a los 33 años de edad, miles de fanáticos buscan entender qué pasó exactamente en el ring durante aquella trágica tarde que apagó su brillante carrera profesional.

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El 17 de octubre de 2015, el EagleBank Arena en Virginia recibió a dos jóvenes promesas invictas del peso bienestar. Prichard Colón, con un récord perfecto de 16 victorias, se enfrentaba al peligroso estadounidense Terrel Williams.

Puedes leer: De qué murió Prichard Colón: exboxeador que quedó en coma tras combate

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El combate completo estaba pactado a diez asaltos y prometía ser una guerra de estrategias, pero rápidamente se transformó en una batalla sumamente sucia e ilegal.

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Prichard vs Williams- pelea completa:

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¿Golpes prohibidos que el réferi no detuvo?

Desde los primeros episodios de la pelea completa, Williams comenzó a utilizar una estrategia muy peligrosa: conectar impactos en la parte trasera de la cabeza de Colón, conocidos como golpes de conejo.

Estos golpes están estrictamente prohibidos en el boxeo profesional porque dañan directamente el tallo cerebral.

A pesar de las constantes y visibles quejas del boxeador puertorriqueño, el réferi del encuentro, Joe Cooper, decidió no penalizar con firmeza al peleador estadounidense.

Murió Prichard Colón, exboxeador que quedó en coma tras un combate
Murió Prichard Colón, exboxeador que quedó en coma tras un combate
/Foto: redes sociales Pichard Colón

A medida que avanzaba el combate, el castigo ilegal en la nuca de Colón se volvió repetitivo. Frustrado por el dolor y la inacción del árbitro, el boricua respondió con un golpe bajo en el quinto asalto, lo que provocó que le restaran dos puntos de su tarjeta.

En el séptimo round, un terrible y seco golpe en la nuca mandó a Prichard a la lona por primera vez.

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Aunque el médico de la esquina lo revisó brevemente y Colón aseguró que se sentía mareado, le permitieron continuar peleando.

Puedes leer: ¿Qué pasó con Terrel Williams? El destino del boxeador que apagó la carrera de Prichard Colón

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El desenlace del combate llegó de forma inesperada en el noveno asalto.

Tras recibir más castigo, el equipo de Prichard Colón cometió una confusión inusual en su esquina al quitarle los guantes antes de tiempo, pensando de forma errónea que la pelea ya había terminado. Esto provocó una descalificación inmediata, otorgándole la victoria oficial a Terrel Williams.

Lamentablemente, lo peor ocurrió en los vestidores. Minutos después de bajarse del cuadrilátero, el joven boxeador de 23 años comenzó a sufrir vómitos, mareos extremos y colapsó por completo.

Prichard fue trasladado de emergencia al hospital, donde los médicos descubrieron un hematoma subdural, es decir, un sangrado masivo en el cerebro. La última pelea de Prichard Colón terminó con una cirugía de emergencia que lo mantuvo en coma durante 221 días, cambiando su vida y la de su familia para siempre.

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