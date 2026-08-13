¿Qué pasó con Terrel Williams? El destino del boxeador que apagó la carrera de Prichard Colón

¿Qué pasó con Terrel Williams tras su pelea contra Prichard Colón? Es la pregunta que miles de personas se hacen hoy, luego de confirmarse el lamentable fallecimiento del exboxeador puertorriqueño a los 33 años de edad.

El mundo del deporte se encuentra conmovido por la triste partida de Colón, quien pasó más de una década luchando por su vida debido a las secuelas de aquel fatídico combate ocurrido en 2015.

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El 17 de octubre de 2015, Terrel Williams derrotó a Prichard Colón en una pelea profesional de peso bienestar en Virginia, Estados Unidos.

Durante el enfrentamiento, Williams conectó múltiples golpes ilegales en la nuca de Colón, conocidos popularmente en el boxeo como "golpes de conejo".

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A pesar de las constantes quejas del peleador boricua, el combate continuó hasta el noveno asalto.

Horas después, el puertorriqueño sufrió un colapso en los vestidores provocado por un hematoma subdural severo. Este trágico evento lo dejó en coma por 221 días y provocó un daño cerebral irreversible que terminó con su prometedora carrera.

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Tras el polémico combate contra Prichard Colón, Terrel Williams no enfrentó cargos penales ni demandas legales directas por lo ocurrido sobre el ring.

El boxeo es considerado legalmente un deporte de alto riesgo regulado por comisiones atléticas, por lo que las lesiones sufridas dentro de la contienda se catalogaron como un accidente deportivo.

Sin embargo, Williams fue suspendido de manera médica temporal por la comisión local debido a las lesiones en sus propias manos, algo habitual tras contiendas intensas.

Murió Prichard Colón, exboxeador que quedó en coma tras un combate /Foto: redes sociales Pichard Colón

En el plano deportivo, Terrel Williams continuó boxeando durante unos años más tras la tragedia en el ring.

El pugilista estadounidense intentó retomar su carrera profesional participando en algunas peleas adicionales y logró mantener su récord invicto por un tiempo.

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Su última pelea profesional ocurrió en septiembre de 2019, cuando perdió su condición de invicto frente al boxeador Thomas Dulorme. Después de sufrir esa dura derrota, Williams decidió retirarse de los cuadriláteros definitivamente a la edad de 37 años.

Actualmente, Terrel Williams vive alejado del ojo público y mantiene un perfil muy bajo en Estados Unidos.

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El exboxeador, quien ahora tiene 42 años de edad, ha tenido que lidiar con un profundo impacto emocional y el constante escrutinio de los aficionados.

En las pocas declaraciones que ofreció a los medios de comunicación en años anteriores, Williams aseguró que nunca tuvo la intención de dañar permanentemente a Colón y que rezaba diariamente por su salud.

La presión mediática, las constantes amenazas en redes sociales y el peso de la tragedia marcaron su vida tras el retiro.

¿Qué pasó con Terrel Williams tras la pelea con Prichard Colón

Hoy, la muerte de Prichard Colón reaviva la polémica sobre la seguridad en el boxeo profesional. El trágico desenlace impulsó en su momento la creación de la "Regla Prichard Colón" por parte del Consejo Mundial de Boxeo para sancionar severamente los golpes en la nuca.

Mientras el legado de resiliencia del puertorriqueño y el incansable cuidado de su madre Nieves Meléndez quedan grabados en la historia del deporte, Williams permanece en el anonimato intentando dejar atrás la noche más oscura de su vida profesional.

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Así fue la trágica pelea entre Prichard Colón y Terrel Williams en 2015

El 17 de octubre de 2015, el EagleBank Arena de Fairfax, Virginia, fue el escenario de un combate que cambió la historia del deporte para siempre.

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El puertorriqueño Prichard Colón llegó a la cita invicto con un récord de 16 victorias consecutivas y un futuro brillante en la división de peso bienestar.

Su oponente, el estadounidense Terrel Williams , también marchaba invicto, lo que prometía una contienda sumamente intensa, estratégica y competitiva entre dos jóvenes promesas del boxeo mundial.

Sin embargo, el desarrollo de la pelea tomó un rumbo oscuro debido a los constantes e ilegales golpes de conejo —impactos prohibidos en la nuca— propinados por Williams.

A pesar de que Colón se quejó repetidamente con el réferi Joe Cooper sobre estas graves infracciones, la máxima autoridad en el ring no detuvo las acciones con firmeza. Frustrado por el dolor y la falta de sanciones, el boricua respondió con un golpe bajo en el quinto asalto, lo que provocó que la pelea se volviera sumamente sucia, hostil y caótica para ambos lados.

El desenlace fatal llegó en el noveno asalto, cuando Williams conectó una serie de golpes que mandaron al puertorriqueño a la lona. Al terminar ese episodio, el equipo de Colón cometió el error de retirarle los guantes pensando que el combate ya había concluido, lo que causó una descalificación inmediata.

Al salir hacia los camerinos, Colón manifestó sufrir de fuertes mareos y pérdida de visión, desplomándose minutos después en los vestidores a causa de un hematoma subdural severo provocado por el castigo en su cabeza.