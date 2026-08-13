Reconocida actriz de ‘Pasión de Gavilanes’ confirmó la muerte de su papá: "Te extrañaré"

La reconocida actriz colombiana Danna García, recordada por su participación en producciones como Pasión de Gavilanes y Bella Calamidades, confirmó a través de sus redes sociales el fallecimiento de su padre, Jaime García.

El anuncio se produjo en las primeras horas de este jueves 13 de agosto de 2026, mediante una publicación en su cuenta de Instagram acompañada de varias fotografías familiares.

La actriz utilizó sus redes sociales para despedir a su padre con un emotivo mensaje dirigido a sus seguidores y seres queridos. En la publicación, escribió: “Anoche mi papá se fue a las estrellas. Murió en el lugar de su corazón, en calma”.



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En su dedicatoria, Danna García describió a su padre como su superhéroe y su “primer gran amor”, y recordó el vínculo que mantuvieron como una “relación llena de contrastes y amor”.

La actriz también expresó el profundo sentimiento de ausencia que le deja esta pérdida: “Seguiré esperándote, en cada esquina, en cada sueño, cada mañana… hasta que llegue tu abrazo. ¿Vendrás?”.

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Finalmente, cerró su mensaje con unas sentidas palabras: “Buen viaje, Papi… sabes que nos veremos en las estrellas. Te amo”.

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¿Qué mensajes han enviado a Danna García tras la muerte de su padre?

Tras conocerse la noticia, diferentes figuras del mundo del entretenimiento expresaron su solidaridad con la actriz y le enviaron mensajes de apoyo durante este momento de duelo.

Juan Alfonso Baptista, con quien protagonizó Pasión de Gavilanes, escribió: “Amor, te acompaño en tus sentimientos. Ahora está descansando al lado de Dios y estará siempre contigo y ahora cuidándote con una fuerza increíble”.

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Por su parte, el actor mexicano Sebastián Rulli manifestó: “¡Lo lamento mucho querida Danna! Que en paz descanse tu amado Padre. Fuerte abrazo en el corazón”.

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La cantante de música popular Arelys Henao también le expresó su solidaridad: “Que Dios llene tu corazón de paz y fortaleza”. Asimismo, la presentadora Yaneth Waldman compartió sus condolencias: “Dannita, lindo, lo siento mucho. Te mando un abrazo”.

¿Quién es Danna García?

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Danna García es una de las actrices colombianas con mayor reconocimiento internacional. A lo largo de su trayectoria ha participado en producciones como Pasión de Gavilanes, Bella Calamidades y Un gancho al corazón, entre otras.

La actriz suele mantener en reserva varios aspectos de su vida familiar, por lo que su reciente publicación generó numerosas muestras de solidaridad entre sus seguidores y compañeros de profesión.

Hasta el momento, la familia no ha entregado detalles adicionales sobre las circunstancias o la causa del fallecimiento de Jaime García. Tampoco se ha informado públicamente sobre las honras fúnebres o los servicios conmemorativos.