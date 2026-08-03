¿Ya pasó de página? Ex de Andrea Valdiri fue pillado besando a reconocida influencer

Durante un concierto de las Ferias de Cúcuta, Felipe Saruma volvió a convertirse en tendencia, pero esta vez no fue por su trabajo como creador de contenido. Un video grabado por asistentes al evento lo muestra besando a Sofía Jaramillo, una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y desató todo tipo de reacciones.

Las imágenes llamaron la atención porque desde hace varios días circulaban rumores sobre un posible romance entre el exesposo de Andrea Valdiri y la influenciadora. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos había confirmado públicamente una relación, por lo que el video terminó alimentando aún más las especulaciones.

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¿Qué muestra el video de Felipe Saruma y Sofía Jaramillo?

El registro fue captado durante uno de los conciertos de las Ferias de Cúcuta, celebradas el 1 de agosto, donde miles de asistentes disfrutaban de las presentaciones de Silvestre Dangond y Grupo Firme. En medio del espectáculo, Felipe Saruma y Sofía Jaramillo aparecen compartiendo en el mismo palco mientras cantan y disfrutan de la noche.

Segundos después, las imágenes muestran a la pareja muy cerca el uno del otro hasta que finalmente se besan frente a las personas que los acompañaban. El momento fue grabado por otro asistente y comenzó a difundirse en diferentes plataformas digitales, convirtiéndose en uno de los videos más comentados del fin de semana.

El beso tomó por sorpresa a muchos seguidores del creador de contenido, ya que durante las últimas semanas solo existían rumores sobre una posible cercanía entre ambos. Con la difusión del video, las especulaciones tomaron más fuerza y las redes sociales se llenaron de comentarios sobre el supuesto romance.

Al mismo evento también asistieron otras figuras del entretenimiento como Alejandro Estrada, Valentino Lázaro y Alexa Torrex, quienes compartieron contenido desde las festividades. Incluso, Valentino publicó un mensaje que llamó la atención de sus seguidores al escribir: "Cúcuta dio más que la casa... besos, drama, 'traición', no traición, show", comentario que muchos relacionaron con lo ocurrido durante la noche.

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¿Quién es Sofía Jaramillo?

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Sofía Jaramillo es creadora de contenido y empresaria. Reúne cerca de un millón de seguidores en Instagram y más de 86.000 en TikTok, donde comparte contenido sobre estilo de vida, recetas, maternidad, moda y motivación. Además, es hermana de la influenciadora Angélica Jaramillo.

Por su parte, Felipe Saruma, de 27 años, continúa siendo una de las figuras más seguidas en redes sociales. El santandereano también suele aparecer en la prensa de entretenimiento por su anterior matrimonio con Andrea Valdiri, relación que terminó en 2023 y que durante meses ocupó titulares en la farándula nacional.

Hasta el momento, ni Felipe Saruma ni Sofía Jaramillo se pronunciaron sobre el video que circula en redes sociales. Ninguno confirmó si mantiene una relación sentimental con el otro, por lo que las imágenes siguen siendo el principal motivo de conversación entre sus seguidores.

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