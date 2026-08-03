Pasajes gratis de TransMilenio en agosto de 2026: Así puedes activar tu recarga en minutos

El programa de pasajes gratis de TransMilenio inició su ciclo de agosto de 2026. Esta iniciativa beneficia a más de 730.000 ciudadanos en Bogotá que se encuentran en condición de vulnerabilidad.

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) confirmó que la recarga de la tarjeta TuLlave está activa desde el primer día del mes.

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Para este periodo, la administración distrital destinó una inversión que supera los 11.000 millones de pesos colombianos. El objetivo principal es garantizar la movilidad hacia centros de estudio, citas médicas y puestos de trabajo.

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Este subsidio de transporte forma parte de la estrategia integral de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). Dicho proyecto articula diferentes ayudas económicas y sociales en la capital. Es indispensable recordar que el beneficio no es transferible y se asigna de manera exclusiva a una tarjeta TuLlave personalizada.

Si el usuario no cuenta con el plástico debidamente registrado a su nombre, no podrá recibir el incentivo económico.

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Para utilizar los pasajes gratis de TransMilenio, los beneficiarios deben realizar un proceso obligatorio de activación.

El Distrito realiza la asignación del dinero de forma automática, pero el saldo no se refleja de inmediato en los torniquetes sin validación previa. Los ciudadanos cuentan con dos opciones presenciales para hacer efectiva la recarga mensual en el sistema de transporte masivo:

La primera alternativa consiste en dirigirse directamente a las taquillas de las estaciones o portales de TransMilenio.

Allí, el usuario debe presentar su documento de identidad junto con la tarjeta TuLlave personalizada y solicitar el procedimiento al operario.

La segunda opción es utilizar los tótems o puntos automáticos de carga distribuidos en la red del sistema. El proceso en estas máquinas requiere seguir estos pasos:



Insertar la tarjeta TuLlave personalizada en la ranura indicada. Seleccionar la opción de "Transacciones virtuales" en la pantalla digital. Elegir el botón denominado "Solicitar Subsidio/Convenio". Confirmar la operación en pantalla y esperar a que el saldo se actualice. Retirar el plástico solo cuando el sistema indique que el proceso finalizó con éxito.

Paso a paso para tener pasajes de TransMilenio gratis; son solo dos requisitos Foto: Prensa TransMilienio

El número de pasajes gratuitos asignados varía según las condiciones socioeconómicas particulares de cada ciudadano. El Distrito evalúa los niveles de vulnerabilidad para definir los montos correspondientes a cada hogar.

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Los ciudadanos que deseen verificar si son beneficiarios del subsidio de transporte en Bogotá deben realizar una consulta virtual. Para conocer el estado de la ayuda, se deben seguir estas instrucciones en los canales oficiales:



Ingresar al portal web de la Secretaría Distrital de Integración Social Buscar la sección dedicada al Ingreso Mínimo Garantizado. Seleccionar la herramienta de consulta de pasajes gratuitos de TransMilenio. Digitar el número de cédula de ciudadanía y el número de la tarjeta TuLlave. Hacer clic en el botón de búsqueda para ver los resultados en pantalla

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Si una persona cumple con los requisitos del Sisbén IV pero no registra saldo a favor, debe acudir a una subdirección local de integración social. También se aconseja verificar que la tarjeta no se encuentre bloqueada por daños técnicos.