Adiós a reconocido conjunto residencial en Bogotá; dará paso a Transmilenio

Bogotá es una ciudad en constante movimiento y, como habitante o visitante de la capital, seguramente has pasado alguna vez por la Avenida 68.

Si es así, conoces bien el conjunto residencial Metrópolis, una construcción que data de mediados de los años 80 y que se ha convertido en un referente visual del occidente bogotano.

Puedes leer: TransMilenio toma decisión con tarjetas TuLlave; serían desactivadas así tengas saldo



Sin embargo, te cuento que este lugar está a punto de transformarse radicalmente debido a los avances en infraestructura y movilidad que enfrenta la ciudad.



Recientemente, la Alcaldía de Bogotá anunció un cambio sin precedentes en la estrategia de TransMilenio. Ya no se trata solo de buses y estaciones; ahora, el sistema liderará proyectos de vivienda y revitalización urbana en zonas estratégicas.

En este nuevo panorama, el sector de Metrópolis es el gran protagonista de una renovación que busca conectar la vivienda con el transporte masivo.

¿Por qué van a demoler parte del conjunto Metrópolis en Bogotá?

La razón principal es la implementación de los Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS). El Distrito busca transformar los entornos de las troncales y estaciones de TransMilenio para que sean más eficientes y habitables.

En el caso específico de Metrópolis, la intervención se concentrará en el costado occidental de la Avenida 68, exactamente en el cuadrante ubicado entre la calle 80 (donde está el Éxito) y la calle 68 (donde se encuentra el Alkosto).

Puedes leer: Paso a paso para recargar tarjeta TuLlave con Daviplata de manera fácil y rápida

Publicidad

Esta obra responde a la necesidad de integrar la nueva troncal de la Avenida 68 con desarrollos modernos que optimicen el uso del suelo.

Según explicó la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, el objetivo es impulsar el desarrollo de comercio, servicios y vivienda de la mano del sector privado, aprovechando la infraestructura de transporte ya existente.

Publicidad

¿Cómo será el nuevo proyecto de vivienda de TransMilenio en Metrópolis?

Si te preguntas qué verás en el futuro en ese terreno, la respuesta es una construcción de vanguardia. El proyecto contempla la edificación de seis torres de apartamentos que tendrán una altura considerable, oscilando entre los 25 y 29 pisos.

Se estima que se desarrollarán cerca de 58.000 metros cuadrados, donde se construirán hasta 800 soluciones de vivienda (aunque algunas proyecciones mencionan que podrían llegar a ser 2.450 soluciones en total por etapas independientes).

Pero no solo se trata de techos para vivir. El diseño moderno de estas torres incluirá:

Locales comerciales en los primeros niveles para dinamizar la economía de la zona.

Terrazas verdes y plazoletas que mejorarán el entorno ambiental.

Espacios comunes de lujo como spa, salones sociales, teatrinos y salones lúdicos.

Parqueaderos especializados para vehículos eléctricos, fomentando el uso de energías limpias.

Este desarrollo es el primer proyecto privado impulsado bajo el nuevo esquema de TransMilenio y cuenta con la participación de empresas como Arquitectura & Concreto e Inversiones Pactum.

El alcalde Carlos Fernando Galán ha destacado que este es un hito para la ciudad, pues permitirá que los ciudadanos vivan en lugares estratégicos, conectados directamente con el sistema de transporte y con acceso a servicios en su propio entorno.

Publicidad

La administración distrital también tiene la mira puesta en otros puntos, como la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo, donde se realizará un proyecto similar sobre suelo propio de TransMilenio.