Subsidio de transporte escolar en Bogotá: fecha límite para retirar pagos y cómo cobrarlos

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) dio luz verde al segundo ciclo de pagos del Subsidio de Transporte Escolar (STE) de 2026.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia integral de permanencia escolar. El objetivo principal es reducir las barreras de acceso a la educación.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

¿Cuándo pagan el subsidio de transporte escolar en Bogotá 2026?

Es fundamental que tengas presente que el cronograma de pagos varía dependiendo de la modalidad que utilices para recibir el beneficio. Para este ciclo, se han identificado dos grupos principales de beneficiarios con fechas de vencimiento distintas:

Modalidad TuLlave: Si el estudiante recibe el apoyo a través de este medio, hay un total de 4.795 beneficiarios habilitados en este grupo. Para ellos, la fecha límite para reclamar o hacer efectivo el apoyo es el 14 de agosto de 2026.

Si el estudiante recibe el apoyo a través de este medio, hay un total de 4.795 beneficiarios habilitados en este grupo. Para ellos, la fecha límite para reclamar o hacer efectivo el apoyo es el 14 de agosto de 2026. Modalidad DaviPlata: Este es el grupo más numeroso, con 15.815 estudiantes bajo esta modalidad. En este caso, el plazo máximo para realizar el retiro o uso de los fondos se extiende hasta el 23 de agosto de 2026.

La Secretaría hace un llamado urgente para que reclames estos recursos de forma oportuna.

Publicidad

¿Cómo asegurar la entrega del subsidio de transporte escolar por DaviPlata y TuLlave?

Para que el beneficio llegue a tus manos sin contratiempos, la clave está en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT). La actualización de datos no es un simple trámite administrativo; es la herramienta que permite a la Secretaría de Educación identificar con precisión quiénes necesitan el subsidio.

Publicidad

Es tu responsabilidad como padre, madre o acudiente registrar y actualizar oportunamente la información del estudiante en el SIMAT.

Puedes leer: Así puedes descargar fácil y rápido el nuevo certificado RUI para no perder subsidios

Esto garantiza que los pagos se procesen correctamente y que no existan inconsistencias que retrasen la entrega del apoyo.

Este proceso de actualización constante es lo que permite fortalecer las condiciones de permanencia para los estudiantes bogotanos.

Al mantener los datos al día, facilitas que la SED continúe con su labor de monitoreo y apoyo, asegurando que los recursos lleguen a quienes realmente lo requieren para su movilidad diaria.

No dejes para último minuto la revisión de tus datos en el sistema, ya que de ello depende la agilidad con la que recibas los próximos ciclos de pago.

Publicidad

Recuerda siempre verificar los canales oficiales de la Secretaría de Educación para cualquier duda adicional sobre el estado de tu pago.