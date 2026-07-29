Paso a paso para cobrar el subsidio de transporte en Bogotá por DaviPlata; hay plazos

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) ha dado luz verde al inicio del pago correspondiente al segundo ciclo de 2026 del Subsidio de Transporte Escolar (STE).

En esta ocasión, la Administración Distrital ha destinado una inversión de $7.147.417.000 para cubrir las necesidades de movilidad de 15.815 estudiantes.

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Los recursos ya se encuentran disponibles desde el pasado 24 de julio, y es vital que estés atento a los tiempos establecidos para que no pierdas la oportunidad de retirar este beneficio.



¿Qué debes hacer para retirar el dinero del subsidio de transporte por DaviPlata?

Una vez que recibas la notificación por SMS informándote sobre la disponibilidad del abono, debes seguir unos pasos sencillos para tener el dinero en tus manos:

Ingresa a la plataforma: Puedes hacerlo directamente desde la aplicación de DaviPlata en tu celular o a través del sitio web oficial www.daviplata.com. Autenticación: Inicia sesión utilizando tu documento de identidad y la contraseña que tengas asignada. Verificación de saldo: Revisa que el monto correspondiente al subsidio ya se encuentre reflejado en tu cuenta. Retiro del efectivo: Una vez verificado, podrás retirar el dinero en cualquier cajero automático de Davivienda, en sus oficinas físicas o a través de los corresponsales bancarios autorizados.

Cuando realices el retiro, asegúrate de conservar el comprobante de la transacción. Este papel es el soporte oficial de tu proceso y te servirá ante cualquier eventualidad o reclamación futura.

Este subsidio no es solo una ayuda económica; es parte de la estrategia integral de Bogotá para reducir las barreras de movilidad y asegurar que ningún estudiante abandone sus estudios por falta de recursos para trasladarse.

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Al facilitar el acceso y la permanencia en el sistema educativo oficial, se garantiza que los menores cuenten con mejores condiciones para asistir regularmente a sus jornadas escolares.

Recuerda que si tienes dudas adicionales, puedes comunicarte con la Secretaría de Educación o utilizar los canales de atención ciudadana como "Bogotá te Escucha" para resolver cualquier inquietud sobre este segundo ciclo de pagos.

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¿Cuándo y cómo se realiza el pago del segundo ciclo del subsidio de transporte escolar?

Debes tener muy presente el calendario. El proceso de pago inició el 24 de julio y, de acuerdo con la normativa, los beneficiarios cuentan con un plazo de 30 días hábiles para realizar el retiro del dinero.

Esto significa que tienes plazo máximo hasta el 23 de agosto del año en curso para hacer uso del subsidio.

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La modalidad elegida para esta entrega es a través de DaviPlata. Para saber si ya cuentas con el abono, el sistema enviará una notificación vía mensaje de texto (SMS) al número telefónico que registraste previamente en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT).

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Si cambiaste de número o no has actualizado tus datos, es posible que experimentes retrasos, por lo que se recomienda mantener siempre tu información al día en dicho sistema.

Es importante aclarar que, aunque no actualices los datos a tiempo, no perderás el beneficio, pero sí podrías enfrentar demoras innecesarias en la recepción de tu pago.