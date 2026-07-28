Ariana Grande demanda a los responsables de filtrar su material privado en la dark web

Ariana Grande decidió acudir a la justicia tras varios años de ataques informáticos que afectaron directamente a su equipo de trabajo. La cantante presentó una demanda ante un tribunal de Los Ángeles para identificar a los responsables de acceder ilegalmente a cuentas de colaboradores cercanos y sustraer información confidencial relacionada con su carrera.

Según el medio Variety los documentos judiciales, los implicados vulneraron la seguridad digital de fotógrafos, productores y otros miembros de su círculo profesional mediante campañas de phishing. Con este método lograron ingresar a dispositivos y plataformas de almacenamiento para obtener grabaciones inéditas, fotografías y videos privados.

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Las investigaciones señalan que parte del material robado terminó siendo comercializado en la denominada dark web. Entre los archivos filtrados figuran canciones inéditas, registros de estudio y contenido que nunca estuvo destinado a salir al público.



¿Por qué Ariana Grande demandó a los hackers?

La demanda identifica provisionalmente a los responsables como "John Does", una figura utilizada cuando aún no se conoce la identidad de los implicados. El objetivo principal del proceso judicial es obtener autorización para rastrear la actividad digital de los atacantes y descubrir quiénes están detrás de las filtraciones.

El expediente reconstruye una serie de hechos que comenzaron en 2019, cuando fue comprometida la cuenta de Dropbox de un fotógrafo vinculado a la artista. Un año después, los delincuentes lograron acceder al teléfono de un productor musical, desde donde extrajeron masters y grabaciones pertenecientes a distintos proyectos.

La situación alcanzó uno de sus momentos más delicados en 2023, cuando se filtraron 45 canciones antes de su lanzamiento oficial. Posteriormente, los atacantes crearon un dominio falso y una cuenta de correo electrónico para hacerse pasar por uno de los fotógrafos del equipo y continuar obteniendo información mediante engaños.

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¿Qué material fue robado durante los ataques?

Los documentos citados en el proceso indican que los hackers obtuvieron canciones inéditas, masters de estudio, fotografías exclusivas y videos grabados durante sesiones de trabajo. Parte de ese contenido terminó circulando en mercados clandestinos, donde era ofrecido a cambio de importantes sumas de dinero.

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Además del impacto económico, la filtración comprometió momentos privados del proceso creativo de la cantante. Varios de los archivos sustraídos correspondían a material que únicamente debía permanecer entre los integrantes de su equipo de producción.

Fuentes cercanas a la artista sostienen que la decisión de acudir a los tribunales también pretende enviar un mensaje al resto de la industria musical. La intención es que este caso sirva como precedente frente a quienes utilizan herramientas informáticas para lucrarse con contenido obtenido de manera ilegal.

Ahora será la justicia estadounidense la encargada de determinar el alcance de los ataques y autorizar las diligencias necesarias para identificar a las personas responsables de vulnerar la seguridad digital del equipo de Ariana Grande.

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