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Paola Jara desvela el motivo por el que cambió su nombre; ¿cuál era el original?

La intérprete de ‘Mala Mujer’ reveló detalles de su vida personal y explicó el origen del nombre artístico con el que ha construido su carrera musical.

La cantante de música popular Paola Jara posa de pie en una sala vistiendo una chaqueta de mezclilla con flecos brillante
La artista Paola Jara desveló la historia y los motivos detrás del cambio de su nombre verdadero al iniciar su carrera
Foto: imagen tomada de @paolajarapj
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 25 de jul, 2026

La cantante de música popular Paola Jara reveló recientemente la historia detrás del nombre artístico con el que alcanzó el reconocimiento en la industria musical.

En una entrevista concedida a Vix Música, la artista compartió detalles de su vida personal y explicó cómo surgió el nombre que la ha acompañado desde el inicio de su carrera.

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Contrario a lo que muchos de sus seguidores creen, su nombre de nacimiento no es Paola Jara. La cantante explicó que su nombre completo es Paula Andrea Zapata Jaramillo, una revelación que sorprendió a parte de su audiencia.

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Según contó, el cambio no solo consistió en modificar "Paula" por "Paola", sino también en crear un apellido artístico inspirado en sus apellidos familiares.

¿Por qué Paola Jara cambió su nombre?

La intérprete explicó que la idea nació cuando tenía alrededor de 12 años. Mientras compartía una tarde en la casa de su abuela, su padre le propuso adoptar el nombre artístico Paola Jara.

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En ese momento, recordó, no comprendía del todo la importancia de aquella sugerencia debido a su corta edad. Sin embargo, su padre le explicó que muchos artistas utilizan un nombre diferente al de nacimiento y consideraba que esa combinación tenía una sonoridad más llamativa para el público.

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Con el paso de los años, la cantante decidió conservar esa identidad artística, que terminó convirtiéndose en la marca con la que ha construido su trayectoria en la música popular.

¿Cómo surgió el apellido "Jara"?

Paola Jara también contó que la elección del apellido fue una idea de su padre y no propiamente de ella. Según explicó, él consideraba que Zapata, su primer apellido, no tenía el impacto que buscaba para una carrera artística. Por esa razón tomó como referencia Jaramillo, su segundo apellido, y creó una versión más corta y fácil de recordar: Jara.

Así nació el nombre Paola Jara, con el que la artista ha desarrollado su carrera y se ha consolidado como una de las principales exponentes de la música popular en Colombia.

Durante la entrevista, la cantante recordó este episodio con cariño y aseguró que su familia siempre creyó en su talento, incluso desde que era una niña, mucho antes de imaginar el éxito que alcanzaría en los escenarios.

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