Famosa presentadora sorprendió al hablar de su orientación: "Siempre me han gustado"

La cantante y presentadora venezolana Karen Martello volvió a estar en el centro de la conversación después de que una entrevista en la que habló abiertamente sobre su orientación comenzara a circular con fuerza en redes sociales.

La artista, reconocida por su trabajo en el entretenimiento, participó en un pódcast conducido por Alberto Barradas, espacio en el que conversó sobre diferentes momentos de su vida y respondió a preguntas relacionadas con su historia personal.

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En medio de la charla, Martello habló de manera directa sobre su gusto por las mujeres y explicó que, para ella, nunca se trató de una decisión que hubiera tomado en algún momento específico de su vida.

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“Yo no decidí que me gustaran las mujeres. A mí me gustaron naturalmente. Hasta el sol de hoy”, aseguró la cantante durante la entrevista.

La declaración rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó comentarios entre quienes siguen la trayectoria de la artista. Su manera de abordar el tema llamó especialmente la atención, pues habló con naturalidad sobre una parte de su vida que, según sus propias palabras, ha tenido que enfrentar en medio de diferentes comentarios.

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Martello también dejó claro que actualmente se siente orgullosa de poder hablar de su orientación con tranquilidad y sin ocultar quién es.

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¿Quién es Karen Martello?

Karen Martello es una cantante y presentadora venezolana que ha construido una trayectoria dentro del mundo del entretenimiento. Su nombre volvió a tomar fuerza en redes sociales luego de que fragmentos de la conversación que tuvo con Alberto Barradas fueran compartidos y comentados por los internautas.

En la entrevista, la artista recordó parte de su experiencia personal y habló sobre la manera en que ha vivido su orientación. Sus palabras también dejaron ver que, aunque en el pasado tuvo que escuchar diferentes comentarios, con el paso del tiempo ha conseguido hablar del tema de una manera mucho más abierta.

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Karen Martello y Nataly Sieber

La pareja ha compartido en diferentes ocasiones momentos de su vida cotidiana a través de redes sociales. Hace algunas semanas, Karen Martello publicó una fotografía en la que aparece dándose un beso con Nataly Sieber, una imagen que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

En las publicaciones que ambas han compartido también se puede observar parte de su vida familiar. Según la información conocida, Karen y Nataly están casadas desde hace un largo periodo y tienen dos hijos.

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Las dos han mostrado en redes sociales algunos momentos junto a su familia, permitiendo que sus seguidores conozcan un poco más de la dinámica que mantienen lejos de los escenarios y las cámaras.