Pareja discriminada en Andino revela detalles de lo ocurrido; hubo amenazas

La polémica ocurrida en el Centro Comercial Andino de Bogotá tomó un nuevo rumbo luego de que Johan y Rodrigo, la pareja protagonista del incidente, hablaron sobre lo sucedido en los micrófonos de El Klub de La Kalle.

Durante la entrevista, los jóvenes relataron las circunstancias de lo que consideran un acto de discriminación y revelaron la gravedad de las amenazas que han recibido desde que el caso se hizo viral.

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El hecho ocurrió el pasado 19 de julio, hacia las 6:40 p. m., mientras ambos se encontraban en la zona de comidas del centro comercial. Según contaron, decidieron grabar un video para un reto de TikTok que consistía en girar y darse un breve beso. Al finalizar la grabación, un guardia de seguridad se acercó para llamarles la atención.



Rodrigo aseguró que el vigilante les manifestó que no podían demostrar afecto en público porque, según él, estaba prohibido. Al preguntarle el motivo, el funcionario respondió que "hay niños y familias cerca" y les advirtió que, si repetían esa conducta, tendrían que retirarse del lugar.

Los jóvenes enfatizaron que el video, grabado por una testigo y publicado posteriormente en redes sociales, evidencia que se trató de un gesto breve y que en ningún momento incurrieron en un comportamiento inapropiado.

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¿Qué amenazas han recibido Johan y Rodrigo tras el beso en el Centro Comercial Andino?

Luego de que el video superó los dos millones de reproducciones en redes sociales, ambos aseguran que han sido víctimas de una ola de hostigamientos. Rodrigo afirmó que desde entonces vienen recibiendo cientos de comentarios ofensivos motivados por la homofobia. "Se ve demasiado la homofobia... son comentario tras comentario en el que nos dicen que somos una aberración", expresó durante la entrevista.

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Además de los insultos, los jóvenes denunciaron a la mesa haber recibido amenazas directas contra su integridad. Rodrigo aseguró que personas vinculadas al ámbito político y usuarios con un amplio número de seguidores les han enviado mensajes intimidatorios. "Me han escrito harto amenazándome... personas que tienen que ver con política y también personas con muchos seguidores", afirmó.

Por su parte, Johan señaló que estas reacciones evidencian la necesidad de seguir visibilizando los casos de discriminación que enfrentan las personas de la comunidad LGBTIQ+ en el país.

Tras la viralización del caso, la pareja interpuso una denuncia ante la Unidad de Delitos contra la Discriminación (UDC) de la Fiscalía General de la Nación con el acompañamiento del abogado Alejo Mitchells, reconocido por impulsar iniciativas como las "besatones" en Bogotá.

En respuesta a la controversia, la administración del Centro Comercial Andino emitió un comunicado oficial y, según Johan, la gerente del establecimiento se comunicó telefónicamente con ellos para ofrecerles disculpas.

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Además, les informó que, tras revisar las cámaras de seguridad, concluyeron que no habían incurrido en ninguna conducta inapropiada."Nos dijeron que no estábamos haciendo absolutamente nada extraño", relató Johan.

Como parte de las medidas de reparación, las partes plantearon la creación de una mesa de trabajo para fortalecer las políticas institucionales contra la discriminación y prevenir que situaciones similares vuelvan a ocurrir. Asimismo, se propuso abrir espacios para que emprendimientos de la comunidad LGBTIQ+ puedan participar en actividades y eventos dentro del Centro Comercial Andino.

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