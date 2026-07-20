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Beso de pareja gay en Centro Comercial Andino desata polémica "Fue injustificado"

Tras la viralización de videos donde un guarda de seguridad amenaza con expulsar a dos jóvenes, la administración del complejo comercial admitió que el procedimiento fue un error.

Guardia de seguridad confronta a pareja gay en el Centro Comercial Andino tras polémica por un beso
Polémica por discriminación a pareja gay en Centro Comercial Andino
Foto: Tomada de redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 21 de jul, 2026

Una escena ocurrida en el Centro Comercial Andino, en el norte de Bogotá, desató una ola de reacciones en redes sociales durante el pasado fin de semana.

Lo que parecía ser una simple grabación para TikTok terminó convirtiéndose en una polémica que abrió el debate sobre las demostraciones de afecto en espacios públicos.

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Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en plataformas digitales, muestran el momento en que una pareja de jóvenes se graba mientras se besa dentro del establecimiento.

Segundos después, un guarda de seguridad se acerca para llamarles la atención y advertirles que ese tipo de comportamientos no estaban permitidos en el lugar.

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Según se escucha en los videos difundidos en redes, el trabajador les habría indicado que no podían realizar demostraciones de afecto de esa manera dentro del centro comercial y les advirtió que, de continuar, podrían ser retirados de las instalaciones.

La situación generó un intenso debate entre los internautas, quienes se dividieron entre quienes respaldaron la actuación del personal de seguridad y quienes consideraron que la medida fue exagerada.

El caso se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en TikTok y otras plataformas digitales.

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Centro Comercial Andino pidió disculpas a la pareja

Tras la rápida difusión de las imágenes grabadas tanto por los implicados como por testigos, la administración del Centro Comercial Andino emitió un comunicado oficial para aclarar su postura.

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Si te preguntas por qué el establecimiento decidió retractarse de forma tan contundente, la respuesta es clara: tras revisar los hechos ocurridos la tarde del 20 de julio de 2026, concluyeron que la intervención del personal de seguridad no tuvo fundamento.

"Concluimos que la pareja involucrada no estaba incurriendo en una conducta que justificara el llamado de atención realizado por el personal de seguridad", señaló el centro comercial en su pronunciamiento.

Además, la administración fue enfática al asegurar que este episodio no refleja los principios de respeto, inclusión y diversidad que, según afirman, orientan su operación.

Por esta razón, se pusieron en contacto directo con los jóvenes para ofrecerles disculpas personales por el mal rato vivido.

¿Qué medidas tomará el Andino tras el incidente de discriminación?

El caso no se quedó solo en palabras. Para evitar que situaciones similares se repitan, el centro comercial anunció que tomará acciones concretas con la empresa de seguridad privada que presta sus servicios en las instalaciones.

Entre las medidas principales, destaca el refuerzo de las capacitaciones para todo el personal, con el objetivo de garantizar que el trato hacia todos los visitantes sea siempre respetuoso e incluyente.

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Además de la respuesta interna del mall, debes saber que el Distrito también ha intervenido. La Secretaría de Integración Social, a través de la Unidad Contra la Discriminación y la Subdirección para Asuntos LGBTIQ+, manifestó que ya cuenta con los datos de los afectados.

Actualmente, las autoridades están a la espera de la confirmación de los jóvenes para avanzar en un proceso de orientación y acompañamiento profesional, respetando siempre su voluntad y decisión.

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Este hecho ha recordado la importancia de los protocolos de atención en espacios públicos y privados.

Mientras la pareja cuestionaba al guardia sobre si hubiera actuado igual ante una pareja heterosexual, el apoyo en redes sociales reafirmó el rechazo ciudadano hacia cualquier tipo de trato diferencial basado en la orientación sexual.

Por ahora, el Andino asegura que revisará exhaustivamente sus protocolos de actuación para que la inclusión sea una realidad en cada rincón de sus instalaciones.

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