Los encontraron llevando un cadáver en una hamaca: tres hombres fueron capturados

Un procedimiento de la Policía Metropolitana de Bogotá terminó con la captura de tres hombres que fueron sorprendidos mientras trasladaban el cuerpo sin vida de una persona dentro de una hamaca, en el barrio Chapinerito, localidad de Usme. El hallazgo ocurrió luego de que las autoridades recibieran una alerta de la comunidad por varias detonaciones en la zona.

Los hechos se registraron en el sector de la invasión Tocaimita, donde uniformados de la estación de Policía de Usme realizaban labores de prevención y control. Tras recibir el aviso sobre los disparos, los agentes se desplazaron hasta el lugar y encontraron a los tres sujetos movilizando el cadáver.

Usme: así fueron capturados los tres hombres que llevaban el cadáver

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, los tres hombres serían señalados de estar relacionados con el homicidio de la persona cuyo cuerpo trasladaban. Sin embargo, todavía no se han establecido con claridad las circunstancias en las que ocurrió el crimen ni el lugar al que pretendían llevar el cadáver.

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La situación se complicó cuando los sospechosos advirtieron la presencia de los uniformados. Según el reporte policial, los hombres dispararon contra los agentes, quienes reaccionaron durante el procedimiento.

Después de la persecución, los tres sujetos fueron capturados en una zona montañosa cercana al sitio donde fueron encontrados. Durante el operativo también fueron incautadas dos armas de fuego que, según la información conocida, habían sido abandonadas en la maleza.

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Las autoridades realizaron posteriormente las verificaciones correspondientes sobre los detenidos. De acuerdo con las consultas efectuadas en el Sistema Penal Oral Acusatorio, los tres registraban antecedentes por diferentes delitos, entre ellos homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, hurto y violencia intrafamiliar.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá adelantar el proceso de judicialización y establecer las responsabilidades correspondientes por los hechos.

Hasta el momento, uno de los principales interrogantes alrededor del caso está relacionado con las circunstancias del homicidio. La información preliminar señala que los tres hombres habrían participado en el crimen, pero todavía no se conoce con precisión dónde ocurrió ni cuál era el destino final del cuerpo que trasladaban.

El caso llamó especialmente la atención por la forma en que los uniformados encontraron a los sospechosos. La intervención policial se produjo después de que habitantes de la zona alertaran sobre las detonaciones, lo que permitió que la patrulla llegara hasta el sector y encontrara a los hombres.

La investigación deberá determinar también qué relación tenían los capturados con la víctima y cuál fue su participación concreta en los hechos. Mientras avanza el proceso, las autoridades mantienen el caso bajo investigación y los detenidos permanecen a disposición de la Fiscalía.

Este episodio se suma a otros hechos violentos registrados recientemente en Bogotá. De hecho, durante los días previos también fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en el barrio Ciudad Jardín Sur, en la localidad de Antonio Nariño, después de que un habitante de calle alertara sobre la presencia del cadáver.