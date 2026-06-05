Hallan cadáver dentro de apartamento en Soacha; en estado de descomposición

Este viernes 5 de junio de 2026 las autoridades locales confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 42 años al interior de su vivienda, en un apartamento de un conjunto residencial en Ciudad Verde, Soacha, en una situación que alertó a la comunidad de este municipio.

La situación ocurrió en el conjunto residencial El Sándolo. Según los primeros reportes, la alerta fue dada por los mismos habitantes de la torre 12, quienes notaron una ausencia prolongada del residente del apartamento 503, además mencionaron que habían olores fuertes que estaban en el inmueble.

Puedes leer: Hermana de Dilan Cruz rompe en llanto por resultados de primera vuelta: "No puedo creer"



Ante la falta de respuesta a los llamados en la puerta, los vecinos se comunicaron con la Policía Nacional y los organismos de emergencia. Al llegar al sitio, y tras no obtener respuesta, el Cuerpo Oficial de Bomberos tuvo que realizar una apertura forzada de la vivienda para permitir el ingreso de los uniformados.



Una vez dentro del apartamento, las autoridades encontraron el cuerpo del hombre hallado en una de las habitaciones en un avanzado estado de descomposición, lo que sugiere que la víctima llevaba varios días fallecida en el lugar de este apartamento en Soacha.

¿Qué más se conoció del cuerpo en descomposición en Soacha?

Publicidad

Por otro lado, apareció un detalle clave, el cuál es el estado del domicilio. Versiones preliminares de los organismos comentaron que la vivienda se encontraba en completo desorden. Situación que llevó a los investigadores a mencionar que pudo ocurrir como un posible caso de hurto, pero aún no es confirmada por los entes judiciales.

Puedes leer: Mujer, supuestamente "borracha", perdió el control y causó la muerte de un joven

Publicidad

Unidades de criminalística se desplazaron hasta el conjunto El Sándolo en Soacha, para realizar la inspección técnica al cadáver y recolectar elementos materiales probatorios en la escena dentro de este apartamento en Soacha.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde se llevarán a cabo los estudios forenses necesarios para establecer con exactitud si se trató de una muerte natural o si existen indicios de violencia que apunten a un homicidio.

Por su parte, la Policía Nacional se encuentra recopilando testimonios de vecinos y personas cercanas al fallecido para reconstruir sus últimos movimientos y determinar la última vez que fue visto con vida. Esto, mientras los residentes descubrieron a la víctima como una persona querida y reconocida dentro de la comunidad.