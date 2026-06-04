Hermana de Dilan Cruz rompe en llanto por resultados de primera vuelta: "No puedo creer"

La creadora de contenido Denis Cruz reaccionó públicamente a los resultados de la primera vuelta presidencial de 2026 y compartió un mensaje cargado de emoción luego de conocerse que Abelardo de la Espriella obtuvo más de 10 millones de votos en las urnas.

A través de sus redes sociales, la hermana de Dilan Cruz manifestó su inconformidad con el resultado electoral y publicó un video en el que aparece visiblemente afectada.

Su reacción rápidamente llamó la atención de miles de usuarios, quienes comentaron y compartieron la publicación durante las horas posteriores al anuncio de los resultados.



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Denis Cruz relacionó directamente el nombre del candidato con uno de los episodios más recordados de la historia reciente del país: la muerte de su hermano Dilan Cruz, ocurrida en noviembre de 2019 durante las manifestaciones del Paro Nacional en Bogotá.

En el mensaje publicado en Instagram, la creadora de contenido expresó su sorpresa por el respaldo ciudadano que recibió De la Espriella en las urnas. Junto a una imagen en la que aparece llorando, escribió: “No puedo creer que el abogado que defendió al agente del ESMAD que mató a mi hermano Dilan Cruz delante de todo el país, haya ganado la primera vuelta con más de 10 millones de votos”.

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La publicación estuvo acompañada por la canción Wildflower, de la artista estadounidense Billie Eilish, y se convirtió en uno de los mensajes más comentados entre quienes siguieron de cerca la jornada electoral.

El llamado de Denis Cruz para la segunda vuelta

Además de expresar su sentir frente a los resultados, Denis Cruz aprovechó el espacio para hacer un llamado de cara a la siguiente cita electoral. En la misma publicación escribió: “Este 21 de junio, todos a votar. Aún estamos a tiempo de evitar un error que nos cueste años”.

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Sus palabras generaron reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron su postura y recordaron la historia de Dilan Cruz, otros defendieron el resultado de las urnas y la decisión de millones de ciudadanos que apoyaron la candidatura de Abelardo de la Espriella.

La intervención de Denis se produjo apenas se conocieron las cifras oficiales de la primera vuelta presidencial, en las que el candidato logró consolidarse como una de las principales fuerzas políticas del proceso electoral.

Mamá de Dilan Cruz tras el fallecimiento de su hija meno /Foto: redes sociales

El caso de Dilan Cruz sigue siendo recordado

El nombre de Dilan Cruz volvió a ocupar espacio en la conversación pública debido a la reacción de su hermana. El joven, de 18 años, falleció en noviembre de 2019 tras resultar gravemente herido durante una jornada de protestas en Bogotá.

De acuerdo con los reportes conocidos en su momento, Dilan recibió un impacto en la cabeza provocado por un proyectil disparado por un integrante del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). El elemento utilizado correspondía a una munición tipo bean bag, considerada dentro de la categoría de armas menos letales.

El hecho ocurrió el 23 de noviembre de 2019 en medio de las movilizaciones del Paro Nacional. Luego del incidente, el estudiante fue trasladado al Hospital San Ignacio, donde permaneció en estado crítico y bajo atención médica especializada.

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Dos días después, el 25 de noviembre, se confirmó su fallecimiento. El caso tuvo una amplia repercusión nacional y generó múltiples pronunciamientos de organizaciones sociales, líderes políticos y ciudadanos que siguieron de cerca la evolución de su estado de salud.

Según los análisis realizados por las autoridades competentes, la muerte de Dilan fue consecuencia de un trauma craneoencefálico severo provocado por el impacto recibido durante aquella jornada de manifestaciones.

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Ahora, casi siete años después de aquellos hechos, la primera vuelta presidencial volvió a poner su nombre en el centro del debate público.