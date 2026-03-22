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La Kalle  / Noticias  / Ella era Mayerli Cruz, hermana de Dilan Cruz, quien murió en un accidente de tránsito

Ella era Mayerli Cruz, hermana de Dilan Cruz, quien murió en un accidente de tránsito

Tras sufrir un accidente el viernes 20 de marzo, la joven de 20 años permaneció en cuidados intensivos, donde falleció.

Mayerli Cruz perdió la vida en un accidente de tránsito
Ella era Mayerli Cruz, hermana de Dilan Cruz, quien murió en un accidente de tránsito
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 22 de mar, 2026

La familia Cruz, recordada por el caso de Dilan Cruz, quien perdió la vida en las manifestaciones de 2019, vuelve a ser noticia por el fallecimiento de un integrante de esta familia. El 21 de marzo de 2026 se confirmó el fallecimiento de Mayerli Cruz, la hermana menor tras un accidente de tránsito.

Todo ocurrió el viernes 20 de marzo tras un choque, Mayerli fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario en la localidad de Kennedy, al sur de la capital, donde permaneció bajo pronóstico reservado. Según relató su hermana mayor, la influenciadora Denis Cruz, el estado de su hermana menor era delicado, con "varias partes del cuerpo muy comprometidas"

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Tanto es así que durante las horas posteriores al accidente, la familia se volcó a las redes sociales para pedir oraciones por su recuperación. Tanto es así que su madre, Alejandra, hizo un llamado desesperado: “Nosotros no queremos volver a vivir esto, nosotros ya lo vivimos. Unámonos todos en oración para que Dios nos escuche”.

Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos médicos, la joven falleció en las últimas horas del 21 de marzo, lo que provocó unas duras palabras de la mamá del joven y de su hermana Denis.

Murió la hermana de Dilan Cruz
Murió la hermana de Dilan Cruz
/Foto: redes sociales

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¿Quién era Mayerli Cruz hermana de Dilan Cruz?

Mayerli Cruz era la menor de los hermanos. A diferencia de su hermana Denis, quien tiene una presencia pública más activa, ella mantenía un perfil más reservado en sus plataformas digitales, debido a que tenía otros intereses en su vida.

Por lo cual, en su cuenta personal de Instagram, se describía a través de fragmentos de su vida cotidiana, mostraba su interés por el estilo de vida personal, compartía viajes, fotos de su mascota y colaboraciones ocasionales con marcas de cuidado de la piel.

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Quienes la conocían la definían como una "mujer joven y buena". Sin embargo, su vida estuvo profundamente marcada por la pérdida de su hermano Dilan en 2019, un evento que la vinculó, junto a su familia, a procesos de memoria y lucha por la dignidad de las víctimas en Colombia.

Ante esta situación, la reacción de Denis Cruz reflejó el impacto de esta pérdida: “Te fuiste y no tengo idea de cómo seguir sin ti. Te juro que no sé”. En otro mensaje cargado de dolor, expresó que no puede pasar por la misma situación de nueva cuenta, afirmando que no sabe cómo hará para continuar.

La Consejería de Paz de Bogotá y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, han expresado sus condolencias a la madre de la joven, Alejandra, y a sus tíos, reconociendo el peso emocional que significa enfrentar este duelo nuevamente. Actualmente, las autoridades de la capital adelantan las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente de tránsito.

Mira también: La verdad de por qué tardaron en identificar a universitaria de la Nacional fallecida

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