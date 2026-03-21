Inquietante confesión de quien habría financiado el ataque a Miguel Uribe: "Tomé una foto”

El caso del ataque contra Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial en 2025, ha recibido un nuevo giro tras la confesión de Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, condenado a 22 años de cárcel por su participación en la planificación de los hechos.

Según su testimonio, la operación involucró una coordinación detallada y varios niveles de decisión antes de ejecutarse en un evento público de Bogotá.



¿Qué papel tuvo Alias ‘El Viejo’ en la organización y pago del ataque a Miguel Uribe?

Marroquín aseguró que recibió instrucciones de José Manuel Sierra, conocido como ‘Zarco Aldinever’, uno de los hombres de confianza de Iván Márquez dentro de la estructura armada Segunda Marquetalia.

“Cuando me quitan el pasamontañas, se me presentó esa persona y me dijo que era el Zarco. Era como delgado, un poquito más bajito que yo, como de 1,75 a 1,78 de estatura, nariz finita, ojos claros, como azules o verdes; eran bien claritos. Tiene unos 40 años de edad; yo le sentí un acento normal, no muy marcado”.



Su rol consistió en gestionar pagos a las personas que participarían directamente y en recopilar información sobre el precandidato. Parte de esta labor incluyó asistir a reuniones y eventos sin levantar sospechas, donde incluso logró tomar una fotografía del político:

“La gente empezó a hacer alboroto. Entonces, vi que era el candidato Miguel Uribe, y la escolta del man eran como unos dos o tres. El man hizo su charla y yo me quedé harto rato, casi hasta que terminó la intervención. Cuando iba pasando, le tomé una foto cerquita porque todo el mundo le estaba tomando fotos. Esa foto la guardé, pero no la envié en ese momento a nadie, como para no levantar sospechas”.

La confesión detalla que la operación no fue improvisada. Hubo seguimiento constante de la víctima, incluyendo identificación de rutinas, niveles de seguridad y posibles puntos vulnerables.

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En la planificación también participaron varios implicados, entre ellos un excombatiente conocido como alias ‘Yako’ y una mujer identificada como Katherine, encargada de transportar el arma utilizada durante el ataque.

“Quien me informó que la Segunda Marquetalia era la que había ordenado esta operación en contra del senador Miguel Uribe fue Kendry Téllez Álvarez, alias Yako. Siempre se sostuvo la inteligencia, la información y la logística para ejecutar esa orden que impartió Kendry (…), la orden que nos dieron los de arriba, me refiero a la gente de la Segunda Marquetalia; esa orden se tenía que ejecutar sí o sí”, agregó Marroquín.

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El relato de Marroquín también describe la logística completa: las rutas de acceso, los puntos de encuentro y la entrega de la arma. Según su testimonio, fue él quien recibió el dinero para pagar al ‘El costeño’, el joven encargado de disparar, y a alias ‘Gabriela’, quien proporcionó el arma.

Además, narró cómo se planeó un primer intento en el barrio Villa Amalia que no se concretó debido a cambios en la agenda del precandidato, lo que obligó a posponer toda la operación.



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