Cae séptimo implicado en caso de Miguel Uribe: momento exacto de la captura

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura en Bogotá de Harold Daniel Barragán Ovalle, señalado como uno de los hombres clave en la planeación del ataque contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El operativo se llevó a cabo este sábado 30 de agosto de 2025 y lo convierte en el séptimo capturado dentro de la investigación que sigue sacudiendo a Colombia.

De acuerdo con la información oficial, Barragán sería el responsable de intervenir en la contratación del adolescente de 15 años que disparó contra Uribe Turbay el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, al occidente de la capital. El menor fue capturado en flagrancia apenas minutos después del ataque y, hace pocos días, recibió una sanción de siete años en un centro especializado, la máxima pena establecida en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

El mayor general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, explicó que Barragán tendría más de una década de historial delictivo y habría estado vinculado directamente desde la planeación hasta la ejecución del atentado. La captura lo perfila como una de las piezas centrales en la trama que terminó con la vida del congresista.



Las autoridades confirmaron que Barragán será presentado ante un juez de control de garantías para avanzar en el proceso de legalización de captura y la imputación de cargos. Los delitos por los que deberá responder incluyen homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego agravado.

¿Atacante de Miguel Uribe podrá ser nuevamente juzgado cuando sea mayor de edad? Foto: Redes sociales e Instagram de Miguel Uribe

Siete capturados y una investigación en curso

Con la detención de Barragán Ovalle ya son siete los capturados en este proceso. Las autoridades han reiterado que seguirán avanzando en el rastreo de los responsables intelectuales, pues consideran que detrás de la contratación del menor y de la logística del ataque existe una estructura más amplia.

El caso ha marcado un antes y un después en la historia política reciente de Colombia. Se trata del primer magnicidio de un aspirante presidencial en más de tres décadas, un hecho que revive la memoria de los dolorosos años 90, cuando el país presenció la seguidilla de asesinatos de figuras como Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro.

Por ahora, la captura de Harold Daniel Barragán se suma a la lista de avances en la investigación, mientras la Fiscalía mantiene bajo reserva las siguientes fases de un proceso que aún promete revelar más nombres y conexiones detrás del atentado que sacudió a toda la nación.

