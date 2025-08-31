En vivo
La Kalle  / Noticias  / La dolorosa reacción del papá de Valeria Afanador a la llegada del ataúd de su hijita

La dolorosa reacción del papá de Valeria Afanador a la llegada del ataúd de su hijita

En las imágenes del sepelio de Valeria Afanador, se observa la desgarradora reacción de su padre al desplomarse sobre el ataúd de su hijita. Abrazó a miembros de la Cruz Roja que participaron en la búsqueda.

