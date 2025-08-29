Detalle sobre hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador, ¿llevaba su uniforme?

El caso de Valeria Afanador, la niña de 10 años desaparecida en Cajicá, Cundinamarca, tuvo un desenlace doloroso este viernes 29 de agosto. El gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey, confirmó que el cuerpo sin vida de la menor fue encontrado hacia las 3:00 de la tarde en inmediaciones del río Frío, a tan solo 300 metros del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, institución donde la pequeña fue vista por última vez.

Según el mandatario, Valeria apareció con su sudadera en una zona adyacente al colegio, hacia el sector de Fagua. El anuncio se dio casi tres semanas después de su desaparición, ocurrida dentro de las instalaciones educativas, un hecho que había generado gran preocupación y que movilizó a más de 200 personas en los operativos de búsqueda.

Uno de los puntos que más inquietud ha despertado es que el área donde fue hallada Valeria ya había sido inspeccionada desde el primer día de búsqueda. El propio gobernador insistió en que esa zona fue cubierta de manera minuciosa por los equipos de rescate, entre los que participaron Policía, Bomberos, Ejército, CTI de la Fiscalía y Defensa Civil.

“En ese sitio nosotros habíamos hecho muchísimas inspecciones. Estuvimos más de 200 personas desde el día uno buscándola, se hizo descubierta, se hizo análisis palmo a palmo de ese corredor y allí no estaba. Nos queda la sensación de que Valeria la dejaron recientemente en el sitio”, declaró Rey Ángel.

La afirmación ha llevado a que las autoridades concentren sus esfuerzos en determinar si el cuerpo pudo haber sido movido en algún momento, ya que resulta extraño que tras 18 días de intensos recorridos, solo hasta el viernes se lograra el hallazgo.

¿Quién encontró el cuerpo sin vida de Valeria Afanador en Cajicá? /Foto: redes sociales /Bomberos Cajicá

La llamada que cambió el rumbo de la búsqueda

De acuerdo con el reporte oficial de la Fiscalía General de la Nación, el hallazgo se produjo gracias a una llamada al 123. La persona que reportó la situación describió haber visto un cuerpo flotando en el río Frío, muy cerca del colegio de la niña.

La denuncia se hizo exactamente a las 3:13 p. m., momento en que agentes del CTI, con apoyo del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, llegaron a la zona para confirmar la información. Allí encontraron el cadáver y de inmediato realizaron el cierre perimetral de 30 metros, con el fin de recolectar evidencias y establecer si había rastros de otra persona en el lugar.

El organismo investigador precisó que el cuerpo de la menor será trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se adelantarán los estudios que permitirán confirmar su identidad y aclarar las circunstancias de su muerte.

Valeria Afanador menor desaparecida en Cajica Foto tomada de redes sociales

Las prendas que vestía Valeria Afanador

Al momento de su desaparición, Valeria Afanador vestía la sudadera de su colegio. De acuerdo con la información entregada por el gobernador a Noticias Caracol, el cuerpo fue hallado con esa misma prenda. Sin embargo, hasta ahora no hay confirmación oficial de Medicina Legal sobre si corresponde exactamente al uniforme escolar. Llevaba tenis y un buso de sudadera con capucha puesta en la cabeza.

El hecho ha generado más preguntas, pues no se ha detallado si llevaba otras prendas al momento del hallazgo. Lo único confirmado es que la niña apareció con una sudadera, aparentemente la misma que tenía el día en que desapareció dentro del colegio. Los investigadores serán los encargados de verificar este aspecto y esclarecer todos los detalles alrededor del hallazgo.

