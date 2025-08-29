Valeria Afanador: el cuerpito de la niña habría sido movido; detalles del hallazgo

El caso de la niña Valeria Afanador, desaparecida en Cajicá el pasado 12 de agosto, sigue generando conmoción en el país. Tras 18 días de intensa búsqueda, su cuerpo fue hallado enterrado en una zona cercana al río Frío, pero las circunstancias del hallazgo abrieron nuevas preguntas para los investigadores.

La principal hipótesis que se maneja es que el cuerpo de Valeria pudo haber sido trasladado después de los primeros días de búsqueda. Esto debido a que el terreno donde fue encontrado ya había sido inspeccionado en varias ocasiones por voluntarios, autoridades y personal de socorro.



Valeria Afanador menor desaparecida en Cajica Foto tomada de redes sociales

Una zona ya inspeccionada, ¿Movieron en cuerpo de Valeria Afanador?

Desde el mismo día en que se reportó la desaparición de Valeria, se desplegaron recorridos en el área rural de Cajicá, incluyendo el sector del río Frío. Grupos de búsqueda conformados por la comunidad, el CTI de la Fiscalía, Policía y organismos de socorro realizaron varias inspecciones en ese punto. Sin embargo, no se hallaron rastros durante esas jornadas.

Por eso, al confirmarse el hallazgo en el mismo lugar, se encendieron las dudas sobre cómo llegó allí el cuerpo y en qué momento. “Quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces”, dijo el gobernador Rey Ángel, dejando entrever la posibilidad de un traslado posterior.

El gobernador también afirmó que este caso no quedará en la impunidad y envió un mensaje de acompañamiento a los familiares de Valeria. “¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa? Extiendo mi solidaridad y condolencias a los padres y hermanitos de Valeria. Estamos con ustedes”, expresó.

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se pronunció a través de su directora, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, quien publicó un mensaje en su cuenta de X junto a una foto de los carteles de búsqueda: “Bella Valeria, tu búsqueda terminó y el dolor empieza para los que esperanzados te pensamos jugando, paz en tu familia. Bella Valeria”.

Así encontraron el cuerpo de Valeria Afanador

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía confirmó que el cuerpo fue hallado enterrado en un terreno baldío cercano al afluente. Actualmente se adelantan los estudios forenses que permitan establecer el tiempo exacto de la muerte y determinar si, en efecto, el cuerpo fue movido en algún momento después de la desaparición.

Los investigadores también analizan rastros en la zona y trabajan en la recolección de testimonios para entender cómo pudo terminar allí la menor, pese a que la zona había sido inspeccionada varias veces.