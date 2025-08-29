En vivo
La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Valeria Afanador: el cuerpito de la niña habría sido movido; detalles del hallazgo

Valeria Afanador: el cuerpito de la niña habría sido movido; detalles del hallazgo

El cuerpo de Valeria Afanador fue hallado cerca al río Frío en Cajicá. Investigadores manejan la hipótesis de que pudo haber sido movido, ya que la zona había sido revisada.

