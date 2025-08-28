Aparece último video que capta a Valeria Afanador antes de desaparecer, ¿alguien la llama?

La búsqueda de Valeria Afanador, la niña de 10 años desaparecida el 12 de agosto en Cajicá, Cundinamarca, sigue generando preocupación y expectativa. Tras más de dos semanas de búsqueda sin resultados concretos, sus padres rompieron el silencio y hablaron con Noticias Caracol sobre la incertidumbre que viven y las dificultades que han enfrentado en la investigación, entre ellas la presencia de terceros.

“Hoy estamos a día 16 desde que Valeria desapareció. Igual que todos los días, no hemos tenido ninguna información”, aseguró su madre, Luisa Cárdenas. La mujer expresó que no hay indicios claros del paradero de la menor y pidió a la Fiscalía mayor celeridad en las diligencias: “Necesitamos que la Fiscalía nos dé resultados, que se tenga una celeridad en este caso”.

Los padres han insistido en que lo más importante es dar con Valeria. “Si alguien la tiene, que por favor se comunique con las líneas habilitadas. Son 16 días de angustia, desesperación, una familia totalmente destrozada física y emocionalmente”, agregó Cárdenas.

El último momento que los padres recuerdan con Valeria fue la mañana del 12 de agosto, cuando la dejaron en el colegio a las 7:10 a.m., como todos los días. Horas más tarde, recibieron la noticia de su desaparición por parte de los directivos. Según los familiares, la niña fue vista jugando en una zona de arbustos cerca de la reja que colinda con el río Frío, un hecho que consideran extraño y que no se ajusta al comportamiento habitual de Valeria en el colegio.

Los padres relataron que el único registro en video que han visto es inquietante. En las imágenes, Valeria se acerca repetidamente a los arbustos y a la malla viva del colegio con movimientos que los padres califican de extraños. “Entraba y salía de la zona de arbustos varias veces antes de desaparecer del ángulo de la cámara”, señaló Manuel Afanador, padre de la menor. Según él, la niña llevaba casi dos años en el colegio y nunca había mostrado un comportamiento así.

Desde el momento de la desaparición, la búsqueda se centró en los alrededores del colegio, especialmente por la ribera del río y zonas boscosas. Inicialmente se pensó que la niña podría haberse desviado siguiendo a un animal, pero esta hipótesis fue prácticamente descartada. “No pudo haber salido sola del colegio ni haber caminado por zonas tan complejas, con lodo, ramas y púas”, explicó el padre.

Mientras tanto, la institución educativa rechazó haber manipulado la escena y aclaró que las declaraciones de la rectora se sacaron de contexto. También señalaron que la custodia del lugar estuvo bajo la Fiscalía y que las brigadas de búsqueda afectaron físicamente el terreno por su tránsito, sin alterar deliberadamente la escena.

Comunicado de la familia de Valeria Afanador

Último video de Valeria Afanador dentro del colegio

Noticias RCN conoció el circuito de videos del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, en poder de la Policía y las autoridades, que muestra el momento exacto en el que Valeria desaparece. Los investigadores de la Sijín analizan minuto a minuto las imágenes, que muestran a la menor en una arenera, aparentemente durante un recreo, entre las 10:02 y las 10:05 de la mañana.

En el video se observa a una persona cerca de la niña, quien está siendo objeto de análisis por las autoridades. Valeria intenta en tres ocasiones salir del colegio y en el último intento logra pasar por un hueco entre la malla vegetal y la reja. La investigación busca determinar si alguien desde afuera pudo incitar a la menor a salir. En el plano general se ven otros niños caminando hacia un salón y un posible trabajador del colegio cerca del área donde Valeria fue vista por última vez.

El video es clave para entender el movimiento de la niña dentro del colegio y esclarecer las circunstancias de su desaparición, mientras las autoridades mantienen todas las hipótesis abiertas.

Lo que despierta mayor inquietud es que, según los investigadores, en el momento en que Valeria logra pasar por un hueco en la malla vegetal, parece reaccionar como si alguien desde afuera la estuviera llamando o guiando. Esa hipótesis es ahora una de las principales líneas de análisis: establecer si hubo una persona externa incidiendo para que la menor saliera del colegio y si la segunda persona dentro de la institución tuvo conocimiento de lo que estaba ocurriendo.

