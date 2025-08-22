Familiar de Valeria Afanador revela lo que cree que pasó con la niña: “Lo tenemos clarísimo”

La familia de Valeria Afanador completa ya 11 días sin conocer el rastro de la pequeña, quien desapareció luego de ser dejada en su colegio. Desde ese momento, no hay señales claras de su paradero y la comunidad de Cajicá, en Cundinamarca, se mantiene en alerta permanente, unida en jornadas de búsqueda que han llegado hasta las orillas del río Frío y las zonas boscosas que rodean el municipio.

Manuel Afanador, padre de Valeria, asegura que la desaparición de su hija es “extremadamente rara” y que la situación los mantiene en “incertidumbre total”. El hombre, junto con su esposa, familiares y vecinos, ha caminado por distintos terrenos con la esperanza de hallar cualquier pista. “Por cielo y tierra la hemos buscado. Hemos contado con todo el apoyo, pero no tenemos rastro ni ninguna información”, expresó a Noticias Caracol.



El 12 de agosto a las 10:30 de la mañana fue la última vez que se le vio. Las cámaras del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, ubicado en la vereda Canelón, registraron a Valeria jugando cerca de una reja que colinda con arbustos y con el río Frío.

Buscan a niña con síndrome de Down desaparecida en Cajicá /Foto: Redes sociales / Bomberos de Cajicá

Según la versión del colegio, la niña ingresó hacia esa zona, pero en las grabaciones no se observa que regresara por el mismo punto. De ahí parte una de las principales dudas: ¿cómo fue posible que nadie advirtiera a tiempo que Valeria ya no estaba dentro del perímetro seguro? Esa es una de las preguntas que repite su familia.

El primer escenario que analizaron las autoridades fue que la niña hubiese caído al río. Para ello, equipos de rescate recorrieron varios tramos de agua, tanto en superficie como con buzos expertos en las partes profundas. Sin embargo, no hallaron evidencias.

Papá de Valeria, desaparecida en Cajicá /Foto: CityTV/ Redes sociales

Familiar habla de lo que cree le pasó a la niña

El papá de Valeria, Manuel Afanador, no ha parado de buscar a su hija ni de insistir en que su caso sea resuelto. En diálogo con City TV, el hombre lanzó una nueva hipótesis que refleja sus sospechas sobre lo ocurrido.

“Dentro de todas las hipótesis que manejamos, tenemos clarísimo que la niña no pudo haber salido sola, algo o alguien estuvo detrás de esto. La niña no podía salir sola del colegio”, afirmó.

Respecto a la decisión de emitir la circular amarilla de Interpol, Manuel aseguró que las autoridades no les han dado mayores detalles. “Nos dijeron que tomaron la medida de manera preventiva, evitando que de pronto la niña salga del país, pero hasta hoy no tenemos ningún tipo de información”, comentó.

Además, reconoció que la situación ya ha sembrado un temor constante en su familia. “No sabemos qué hacer, no sabemos hacia dónde coger. Es un miedo muy grande”, dijo.

