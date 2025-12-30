Condenan a 15 años de prisión por el fallecimiento del hermano del cantante Arcángel

Un tribunal en San Juan, Puerto Rico, determinó que Mayra Nevárez Torres deberá cumplir 15 años de prisión como resultado del accidente de tránsito en el que perdió la vida Justin Santos Delanda, hermano del reconocido cantante de música urbana Arcángel.

El caso cerró un proceso que se prolongó por varios años y generó atención en redes y medios de entretenimiento por el vínculo con el artista.

El accidente ocurrió en noviembre de 2021, de acuerdo con el expediente judicial, la mujer conducía su vehículo de forma imprudente y en contravía sobre el puente Teodoro Moscoso, donde terminó impactando dos vehículos todo terreno tipo Can-Am en los que se movilizaban las víctimas.



Como consecuencia del choque, Justin Santos, hermano del artista Arcángel, falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones, mientras que Keven Monserrate Gandía sufrió heridas de consideración.

Durante la audiencia en la que se dictó la sentencia final, Nevárez Torres expresó palabras dirigidas a la familia de la víctima, pidiendo perdón por lo ocurrido.

Según sus declaraciones, no salió con la intención de causar daño, aunque reconoció que lo ocurrido fue grave y que comprendía el impacto de sus acciones.

"Ese día no salí con la intención de causarle daño a nadie, eso nunca estuvo en mi mente ni en mi corazón, pero no hay excusa para lo que hice", afirmo, y pidió el perdón de Carmen Santos, madre de la víctima.



Condena y proceso judicial de Mayra Nevárez Torres

Originalmente, la sentencia hacia Nevárez Torres consistió en 15 años bajo restricción domiciliaria, el pago de multas y la suspensión de la licencia de conducir, tras una decisión previa de las autoridades.

El 8 de diciembre, el Tribunal Supremo de Puerto Rico rechazó la segunda solicitud de reconsideración presentada por Mayra Nevárez Torres, decisión que dio paso a la resentencia impuesta recientemente.

Tras el accidente, las autoridades practicaron a Nevárez Torres una prueba de alcoholemia, la cual arrojó un resultado de 0,29 % de alcohol en la sangre, cifra que supera ampliamente el límite legal permitido para conducir, establecido en 0,08 %.

Por lo que, tras la apelación presentada por el Departamento de Justicia de Puerto Rico, el tribunal revisó la medida y determinó que la pena debía cumplirse en un centro de reclusión, más allá del arresto domiciliario inicialmente acordado.

El cantante Arcángel, cuyo nombre real es Austin Santos, vivió este suceso con gran impacto personal y mediático, pues su hermano falleció en circunstancias trágicas que llevaron la atención pública hacia el tema de la conducción bajo los efectos del alcohol y la seguridad vial.

A lo largo del proceso judicial, la familia del joven se mantuvo expectante sobre el avance de la investigación y el rumbo de la sentencia.

Organizaciones y grupos que trabajan en la prevención de accidentes relacionados con el consumo de alcohol y la conducción que observan este caso como un ejemplo de las consecuencias que pueden derivarse del manejo irresponsable.

Por ahora, el proceso judicial y la atención al caso siguen presentes en la memoria de seguidores del artista y del público en general, que recuerdan los hechos como un momento crítico dentro de la vida personal del cantante y su familia.

