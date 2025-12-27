Exestrella de Nickelodeon Tylor Chase causa destrozos en un hotel y termina en el hospital

La industria del entretenimiento vuelve a enfrentar una de sus historias más difíciles. Tylor Chase, recordado por su participación en una popular serie juvenil de comienzos de los años 2000, fue internado en un centro de rehabilitación luego de protagonizar un preocupante episodio en un hotel, donde causó severos destrozos.

El caso ha generado conmoción entre seguidores y colegas, quienes desde hace meses venían manifestando su preocupación por la situación personal del actor.

Durante los últimos años, Chase ha enfrentado una compleja batalla contra las adicciones y diversos problemas de salud mental. Su situación se hizo pública cuando se conoció que estaba viviendo en condición de calle, lo que despertó una ola de solidaridad en redes sociales.

Uno de los primeros en tenderle la mano fue Daniel Curtis Lee, antiguo compañero de elenco, quien intentó brindarle un espacio seguro durante la temporada decembrina.

Nickelodeon y el duro contraste entre fama y realidad

La historia de Chase refleja el contraste que viven muchos actores infantiles tras el fin de la fama. Quien alguna vez fue parte de una de las producciones juveniles más exitosas de Nickelodeon, hoy enfrenta una realidad marcada por la vulnerabilidad.

Según relató Lee, se le consiguió una habitación de hotel completamente equipada para que pudiera pasar las fechas especiales con dignidad y tranquilidad. Sin embargo, la situación se desbordó en cuestión de horas.

El propio Lee contó que recibió una llamada urgente de la administración del hotel, alertando por los daños ocasionados en la habitación.

Entre los destrozos reportados se encontraba un microondas dentro de la bañera y una nevera volcada sin explicación. “Me siento devastado y perdido”, expresó el actor, reconociendo que, pese a las buenas intenciones, la ayuda no tuvo el desenlace esperado.

Nickelodeon, salud mental y un llamado a la empatía

El padre de Tylor Chase también se pronunció y reveló que su hijo lleva más de una década luchando contra trastornos como la bipolaridad y la esquizofrenia, lo que ha dificultado su estabilidad y el acceso continuo a tratamientos médicos. Tras abandonar el hotel y permanecer varias horas desaparecido, el actor fue hallado bajo la lluvia, visiblemente desorientado.

Gracias a la intervención de familiares, amigos y profesionales de la salud, Chase fue trasladado a un centro de rehabilitación en Riverside, donde permanecerá bajo observación médica durante al menos 72 horas. En este periodo se le realizarán evaluaciones físicas y psiquiátricas para definir el tratamiento más adecuado.

El caso ha reabierto el debate sobre el acompañamiento que reciben las exfiguras infantiles de la televisión y la necesidad de fortalecer las redes de apoyo en temas de salud mental.

Más allá del impacto mediático, la historia de Chase invita a la reflexión y a la empatía, recordando que detrás de la fama existen personas que también necesitan ayuda, comprensión y segundas oportunidades.

