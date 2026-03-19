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Nueva marca de motos en Colombia sacude los precios del mercado; estas son las referencias

La marca de estos vehículos podría quitarles los primeros puestos a las reconocidas marcas de motos en el país con varias propuestas alternativas.

Nueva marca de motos en Colombia sacude los precios del mercado; estas son las referencias
Nueva marca de motos en Colombia sacude los precios del mercado, imagen de referencia
Foto: imagen hecha con ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 19 de mar, 2026

El mercado de motos en Colombia dio un giro durante el primer trimestre de 2026, debido a un crecimiento del 36% en registros nuevos solo en el mes de febrero, la motocicleta se ha consolidado no solo como una alternativa de transporte, sino como el principal motor económico para millones de hogares.

Tanto es así que la marca, UM Motorcycles, llega al país con una estrategia agresiva para disputar el mercado que tradicionalmente dominan marcas como AKT, Bajaj, Honda y Yamaha. Representada por Motorcom SAS, la compañía ha anunciado una inversión de 10 millones de dólares destinada a desarrollar su red comercial y de servicio.

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Por lo cual, se conoció que con una estrategía contempla la apertura de 20 vitrinas comerciales en diversas regiones del país este mismo año. A diferencia de otras, UM Motorcycles se enfoca en tener un diseño diferente ante sus competidoras más directas.

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Al punto que dicha marca ofrece motocicletas con una estética Cruiser y Custom, inspiradas en el estilo clásico de marcas premium como Harley-Davidson o Indian Motorcycle, pero con precios y cilindradas adaptadas al uso cotidiano y al bolsillo del colombiano, al punto que según estos tiene una garantía de 5 años o 50.000 kilómetros.

¿Cuáles son las referencias que llegan con UM Motorcycles?

UM Motorcycles explicó que con su portafolio inicial consta de 13 modelos que cubren segmentos urbanos, aventureros y de estilo clásico, con precios que se mantienen por debajo de los 30 millones de pesos. Al punto que la línea Renegade es la punta de lanza de la marca:

  • Renegade Sport 200s: El modelo de entrada para la ciudad, con un precio desde los $11.830.000.
  • Renegade Commando 300: Una opción de diseño militar y 27.6 hp, disponible por $19.145.000.
  • Renegade Freedom 300: El tope de la línea cruiser, que incluye tecnología LED y acabados de lujo por $24.045.000.

Además, la marca planea introducir la Xtreet R 250 para el segmento naked, la DSR Rally 300 para el mercado de doble propósito y el Scooter Rockville 200.

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Cabe destacar que expertos mencionaron que en 2026, se registraron más de 200.000 matrículas de motos en el país, impulsadas por una mayor flexibilización en los créditos vehiculares y la necesidad de soluciones frente a los problemas de movilidad urbana.

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Al punto que departamentos como Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca lideran esta tendencia, en un parque automotor que se encamina a superar las 14 millones de unidades a nivel nacional, lo que consolida a las motocicletas cómo uno de los vehículos más usados por los colombianos.

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