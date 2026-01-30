Estacionar en Bogotá será más caro: una hora podría costar lo que un almuerzo completo

Los conductores en Bogotá deberán prepararse para un aumento significativo en las tarifas de parqueaderos, luego de que la Alcaldía de la ciudad presentara un decreto que modifica los valores máximos por minuto en establecimientos para carros y motos. La medida, que aún espera la firma del alcalde para entrar en vigencia, afectará directamente el gasto diario de miles de ciudadanos.

El proyecto de decreto establece que los parqueaderos podrán cobrar hasta 230 pesos por minuto para carros y 177 pesos por minuto para motos, frente a los 191 pesos que regían actualmente para vehículos particulares.

¿Cuánto costará el parqueadero por hora en Bogotá con el nuevo decreto 2026?

Con el nuevo decreto, una hora de parqueo para un automóvil convencional podría llegar a 13.800 pesos, mientras que las motocicletas tendrían un costo aproximado de 10.620 pesos por hora.



El impacto se hace más evidente al analizar situaciones cotidianas. Por ejemplo, una visita promedio de tres horas a un centro comercial, que antes costaba unos 34.380 pesos, pasaría a 41.400 pesos bajo la nueva tarifa, lo que representa un incremento del 20,4 %.

El decreto también contempla ajustes diferenciados según el tipo de establecimiento. Los parqueaderos con 'sello de oro', certificación otorgada por la Secretaría Distrital de Movilidad a los locales que cumplen estándares superiores de infraestructura y seguridad, podrían registrar aumentos de hasta 25 %, convirtiéndose en los más costosos dentro del nuevo marco legal.

Estos establecimientos deben cumplir requisitos adicionales, como cicloparqueaderos adecuados, señalización, sistemas de seguridad y servicios complementarios para los usuarios.

El aumento ha generado debate entre conductores y ciudadanos en redes sociales, donde algunos consideran que la medida es “excesiva” y afectará la movilidad y los gastos cotidianos. Otros señalan que podría incentivar el uso de transporte público y la planificación de tiempos de estacionamiento más eficientes.

Expertos en movilidad urbana señalan que los ajustes buscan equilibrar la operación de parqueaderos privados con la necesidad de regular el uso del espacio público y mejorar la disponibilidad de estacionamiento en la ciudad.

Sin embargo, advierten que el costo adicional podría tener un efecto directo en el presupuesto diario de los bogotanos y en el flujo vehicular en zonas céntricas.

Según la Alcaldía, el nuevo esquema tarifario comenzaría a funcionar durante el primer trimestre de 2026, tras la firma del decreto. Las autoridades enfatizan que ningún establecimiento podrá cobrar por encima del tope establecido, y que se implementarán controles para garantizar el cumplimiento de los nuevos valores.

La medida se enmarca en una discusión más amplia sobre movilidad urbana en Bogotá, que incluye la congestión vehicular, la planificación de parqueaderos y el incentivo al transporte sostenible en la capital.