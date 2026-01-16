¿Para qué sirve el papelito del peaje? El respaldo que muchos conductores botan sin saber

Muchos conductores en Colombia lo reciben, lo miran por encima y lo botan por la ventana o lo dejan tirado en el carro. Sin embargo, el pequeño recibo que entregan en los peajes cumple una función mucho más importante de lo que parece y puede marcar la diferencia en medio de un problema en carretera.

Más allá de ser un simple comprobante de pago, el recibo del peaje funciona como una especie de respaldo para quienes transitan por vías concesionadas. En términos prácticos, es el documento que te da derecho a recibir atención y ayuda si ocurre cualquier imprevisto durante tu recorrido.

Cuando pagas un peaje, no solo estás contribuyendo al mantenimiento de la vía. Ese pago incluye una serie de servicios que están activos las 24 horas del día y que se activan justamente gracias al recibo que te entregan.

Entre los beneficios más importantes está la asistencia en carretera. Si tu vehículo presenta una falla mecánica, se queda varado o sufre algún inconveniente, el recibo te permite solicitar:



Servicio de grúa para mover el vehículo.

Asistencia mecánica o carro taller.

Servicio de ambulancia en caso de una emergencia médica.

Orientación e información vial o turística.

Estos servicios aplican dentro del tramo de la vía concesionada y están disponibles incluso si el problema ocurre pocos kilómetros después de haber pasado el peaje.

Respaldo ante daños en la vía: recibo del peaje

Otro punto que muchos desconocen es que el recibo del peaje también puede servir como respaldo si tu vehículo resulta afectado por el estado de la carretera. En casos donde hay daños causados por baches, huecos, desprendimientos de material o derrumbes, el recibo ayuda a demostrar que estabas circulando legalmente por esa vía.

Publicidad

Este documento puede ser clave para iniciar un reclamo ante la concesión responsable, ya que confirma fecha, hora y lugar aproximado del tránsito. Sin el recibo, demostrar que el daño ocurrió en ese tramo puede ser más complicado.



Prueba de pago y contribución a la vía

El recibo también cumple una función básica pero importante: es la prueba de que pagaste el peaje. Esto respalda que has contribuido a la operación, mantenimiento y seguridad de la carretera, incluyendo iluminación, señalización, control vial y atención de emergencias.

En algunos trayectos, especialmente en vías nacionales con alta afluencia, este comprobante puede ser solicitado en situaciones específicas relacionadas con atención en carretera.

Publicidad

Puedes leer: ¿Gasolina más barata? Petro lanza mensaje que ilusiona a millones de conductores

Peajes más caros de Colombia en 2026: lista actualizada de precios /Foto: IA

Cómo usar correctamente el recibo del peaje

Para que el recibo realmente te sirva, lo más importante es no botarlo de inmediato. Lo recomendable es conservarlo al menos hasta salir completamente del tramo concesionado.

En la parte trasera del recibo suelen aparecer los números de contacto de la concesión vial, así como la referencia a los postes SOS que se encuentran a lo largo de la carretera. En caso de una emergencia, basta con comunicarte con estos canales y presentar la información del recibo.

También es clave que el papel conserve visibles la fecha y la hora, ya que estos datos permiten verificar que estabas dentro del tiempo y el tramo cubierto por el peaje.