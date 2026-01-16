Conductores quedan fríos: estos peajes ya superan los $29.000 en Colombia

El 2026 arrancó con una noticia que impacta directo el bolsillo de millones de conductores: los peajes en Colombia subieron desde enero y, en varias vías estratégicas, las tarifas ya superan con facilidad los $25.000 para vehículos particulares.

El ajuste se aplica a nivel nacional y responde a una combinación de factores que vienen acumulándose desde años anteriores. Aunque el incremento no tomó por sorpresa a las autoridades, sí ha generado conversación entre viajeros frecuentes, transportadores y familias que planean recorridos por carretera.

¿Por qué subieron los peajes en 2026?

El principal motivo del aumento es el ajuste anual por inflación. Cada inicio de año, las tarifas de los peajes se actualizan con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que busca mantener el equilibrio financiero de los contratos viales.

A esto se suma un factor clave: durante un período anterior, varios peajes permanecieron congelados. Esa decisión derivó en incrementos escalonados en 2025 y ahora en 2026, como mecanismo de compensación para las concesiones.

Los recursos que se recaudan no solo cubren el paso por la vía. También financian la operación diaria de los corredores, el mantenimiento, la atención de emergencias, la señalización y los servicios de apoyo que funcionan las 24 horas.

El aumento se percibe con mayor fuerza en corredores de alto tráfico, especialmente en rutas que conectan grandes ciudades o zonas turísticas. Vías como la Bogotá–Villavicencio y los accesos a Medellín concentran algunos de los peajes más costosos del país.

En estos puntos, cruzar un solo peaje puede representar un gasto similar al de un almuerzo completo, lo que obliga a muchos conductores a replantear presupuestos de viaje.

Peajes más caros de Colombia en 2026

A continuación, el listado de algunos de los peajes más costosos para la categoría I, ordenados de mayor a menor valor aproximado:

Posición Nombre del peaje Ubicación / Vía Tarifa aprox. 2026 1 Pipiral Vía al Llano (Meta) $29.400 2 Túnel de Oriente Medellín – Rionegro (Antioquia) $26.275 3 Cisneros Vía a Medellín (Antioquia) $24.600* 4 Aburrá Túnel de Occidente (Antioquia) $23.700* 5 Guaico Eje Cafetero $23.570*

*Valores de referencia con base en tarifas previas, sujetas a actualización en 2026.