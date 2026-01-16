Publicidad

Conductores quedan fríos: estos peajes ya superan los $29.000 en Colombia

El alza de peajes en 2026 ya rige en Colombia. Conoce cuáles son los más caros, por qué subieron y cuánto cuesta pasar por ellos este año.

Peajes más caros de Colombia en 2026: lista actualizada de precios
Peajes más caros de Colombia en 2026: lista actualizada de precios
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 16 de ene, 2026

El 2026 arrancó con una noticia que impacta directo el bolsillo de millones de conductores: los peajes en Colombia subieron desde enero y, en varias vías estratégicas, las tarifas ya superan con facilidad los $25.000 para vehículos particulares.

El ajuste se aplica a nivel nacional y responde a una combinación de factores que vienen acumulándose desde años anteriores. Aunque el incremento no tomó por sorpresa a las autoridades, sí ha generado conversación entre viajeros frecuentes, transportadores y familias que planean recorridos por carretera.

Puedes leer: ¿Gasolina más barata? Petro lanza mensaje que ilusiona a millones de conductores

¿Por qué subieron los peajes en 2026?

El principal motivo del aumento es el ajuste anual por inflación. Cada inicio de año, las tarifas de los peajes se actualizan con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que busca mantener el equilibrio financiero de los contratos viales.

A esto se suma un factor clave: durante un período anterior, varios peajes permanecieron congelados. Esa decisión derivó en incrementos escalonados en 2025 y ahora en 2026, como mecanismo de compensación para las concesiones.

Los recursos que se recaudan no solo cubren el paso por la vía. También financian la operación diaria de los corredores, el mantenimiento, la atención de emergencias, la señalización y los servicios de apoyo que funcionan las 24 horas.

Puedes leer: Ley de alquileres cambia y asusta a propietarios, ¿inquilinos podrán quedarse más tiempo?

El aumento se percibe con mayor fuerza en corredores de alto tráfico, especialmente en rutas que conectan grandes ciudades o zonas turísticas. Vías como la Bogotá–Villavicencio y los accesos a Medellín concentran algunos de los peajes más costosos del país.

En estos puntos, cruzar un solo peaje puede representar un gasto similar al de un almuerzo completo, lo que obliga a muchos conductores a replantear presupuestos de viaje.

Peajes más caros de Colombia en 2026

A continuación, el listado de algunos de los peajes más costosos para la categoría I, ordenados de mayor a menor valor aproximado:

PosiciónNombre del peajeUbicación / VíaTarifa aprox. 2026
1PipiralVía al Llano (Meta)$29.400
2Túnel de OrienteMedellín – Rionegro (Antioquia)$26.275
3CisnerosVía a Medellín (Antioquia)$24.600*
4AburráTúnel de Occidente (Antioquia)$23.700*
5GuaicoEje Cafetero$23.570*

*Valores de referencia con base en tarifas previas, sujetas a actualización en 2026.

