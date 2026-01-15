¿Gasolina más barata? Petro lanza mensaje que ilusiona a millones de conductores

La gasolina en Colombia vuelve al centro de la conversación nacional. Esta vez, por un anuncio que muchos conductores estaban esperando. El presidente Gustavo Petro aseguró que el precio del combustible empezará a bajar, luego de que el Gobierno confirmara el pago total de la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), uno de los factores que más presionó el valor del galón en los últimos años.

Hoy, el precio promedio del galón de gasolina en el país ronda los $16.000, una cifra que contrasta con los $9.180 que se pagaban hace apenas tres años. El incremento, cercano al 80 %, se dio principalmente por la eliminación progresiva del subsidio que sostenía artificialmente el precio para evitar un mayor impacto en los consumidores.

El jefe de Estado dio a conocer la noticia a través de su cuenta en X, donde afirmó que el Gobierno ya saldó por completo la deuda del FEPC, que según recordó, alcanzó los $70 billones. Para Petro, este paso marca un antes y un después en la política de precios del combustible.

“Ya pagamos la deuda del FEPC y, porque se apreció el peso colombiano frente al dólar, comenzaremos a bajar el precio de la gasolina”, señaló el mandatario, dejando claro que la reducción no se basa en promesas, sino en un cambio en las condiciones financieras del país.

El FEPC fue creado para amortiguar las variaciones del precio internacional del petróleo y evitar que los consumidores sintieran aumentos bruscos. Sin embargo, con el paso del tiempo, el fondo acumuló una deuda significativa que terminó trasladándose al ajuste que hoy pagan los conductores.

El dólar y su influencia en la gasolina

Uno de los puntos clave del anuncio es la apreciación del peso colombiano frente al dólar. Al ser la gasolina un producto con fuerte referencia internacional, una moneda más fuerte reduce la presión sobre los precios internos. Petro destacó este factor como uno de los argumentos que permiten iniciar la reducción del valor del galón.

Además, recordó que el país asumió compromisos como la deuda con el Fondo Monetario Internacional por más de US$5.000 millones y el subsidio acumulado a la gasolina, obligaciones que, según el Gobierno, ya fueron atendidas.

Aunque el presidente habló de empezar a bajar los precios, no se detallaron montos ni fechas específicas. Sin embargo, el mensaje apunta a que el ciclo de aumentos continuos habría llegado a su fin, luego de tres años de ajustes mensuales que golpearon el bolsillo de millones de colombianos.

El alza del 80 % en el precio del galón se dio como resultado directo de la eliminación del subsidio, una decisión tomada para reducir el déficit del FEPC. Con la deuda saldada y un escenario cambiario más favorable, el Gobierno considera que existen condiciones para un alivio gradual.