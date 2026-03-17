Integrantes de V de Vinilo revelan cómo fortalecen su amistad desde el colegio

¿Alguna vez has tenido un amigo con el que te la pasas haciéndote bromas pesadas y aun así no puedes vivir sin él? Pues esa es exactamente la relación entre Carlos Montaño y Juan Manuel Medina.

En su reciente visita a El Klub de La Kalle, estos dos artistas caleños demostraron que su éxito en el escenario no es casualidad, sino el resultado de décadas de aguantarse el uno al otro. Se conocen desde el bachillerato en Cali y, según dicen, se graduaron juntos de "canzones".

Carlos no tuvo reparo en definir a su compañero de toda la vida como un "bully profesional". Relataron que en el colegio, Juan Manuel era el encargado de distraer a los rivales en los partidos de fútbol, no por su talento con el balón, sino por su capacidad para desesperar a la gente con su habladuría.



Esa misma química es la que hoy ves en "V de Vinilo". Tú puedes notar que no hay guion; es pura confianza de amigos que se conocen hasta los defectos más íntimos.



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Uno de los temas que más risas sacó en la entrevista fue su lucha (o falta de ella) contra la calvicie. Juan Manuel Medina contó que él asumió su realidad desde muy joven.

"Yo desde los 20 y pico ya con muy poquito pelo yo sí lo asumí y me empecé a rapar desde muy chiquito", explicó entre risas en La Kalle. Carlos, por su parte, bromeó con que en su familia todos son calvos, así que el "luto" por el pelo lo vivieron con tiempo.

Lejos de ser un complejo, lo usan como combustible para su humor en el escenario, demostrando que la seguridad en sí mismos es parte de su atractivo.

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Esa familiaridad llega al punto de que Carlos conoce la "oscuridad" de Juan Manuel desde el colegio. Se tutean, se molestan y se exponen sin filtros. Incluso hablaron de sus esposas, como Laura Mayolo, con una naturalidad que solo dan los años de amistad.

Carlos mencionó que su relación con ella empezó cuando él entró a reemplazarla en una banda en Cali: "Tú fuiste le hiciste el cajón dejó el hueco... y yo lo rellené", bromearon en la cabina de radio.

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Para ellos, el show es una extensión de sus propias fiestas privadas. De hecho, revelaron que su método de "casting" para nuevos integrantes, como el actor David Palacio, es básicamente invitarlos a una reunión con tragos y karaoke para ver si "tienen madera" y si aguantan el ritmo.

Si buscas un grupo que sea real frente y detrás de las cámaras, estos dos son el ejemplo perfecto de que el "bullying profesional" es el secreto de una relación duradera.

Mira la entrevista completa: