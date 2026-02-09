Endry Cardeño rompe silencio en pleno Klub de La Kalle: "Valgo más muerta que viva"

La historia del entretenimiento en Colombia tiene un antes y un después de Endry Cardeño. En un país que apenas comenzaba a nombrar las realidades de la diversidad, ella se convirtió en un faro para una comunidad entera, abriendo brechas en una industria marcada por el prejuicio.

Hoy, con la madurez que dan los años y el regreso a su natal Cúcuta, Cardeño no solo recuerda su pasado como pionera, sino que lanza una advertencia punzante sobre el retroceso social que percibe en las calles.

Aquel fenómeno de 2005 con el personaje de Laisa Reyes en la telenovela Los Reyes no fue un simple éxito de audiencia. Para Endry, representó una "ventana" de sensibilización que permitió que las familias colombianas pusieran el tema trans sobre la mesa del comedor.



En ese momento, verse en la pantalla significó validar la existencia de miles de personas que hasta entonces habitaban las sombras.



Sin embargo, la actriz confiesa con crudeza que, a pesar de los avances, a veces siente que el reconocimiento llega de forma póstuma o trágica, llegando a afirmar en sus redes sociales: "Valgo más muerta que viva".

A pesar de que hoy existe una mayor conciencia y herramientas para denunciar el acoso —lo que antes se normalizaba y hoy identificamos claramente como bullying—, la violencia física y simbólica no da tregua.

Cardeño señala que el aumento en la visibilidad no ha sido un escudo contra la agresión. Por el contrario, la maldad parece haberse sofisticado, alimentada por un machismo sistémico que ve en lo femenino y en lo queer un objetivo de ataque.

La actriz puso como ejemplo el reciente y lamentable ataque transfóbico contra Dane Aro Belmont Grey, directora de una fundación de derechos trans, quien fue agredida por un conductor de plataforma.

Para Endry, estos actos no son producto de la simple ignorancia; son fruto de una maldad apoyada en la impunidad.

El victimario actúa con la confianza de que la ley le dará la espalda a la víctima trans, una realidad que ella define directamente como violencia de género, equiparable a los feminicidios que azotan al país.

Este panorama es el que ha llevado a Endry a buscar refugio y paz mental en Cúcuta, alejándose del caos bogotano, aunque se mantenga activa en la escena nacional.

Su reciente participación en proyectos como LOL Colombia y la película Eva —preseleccionada para los Premios Platino— demuestra que su talento sigue vigente y en constante evolución.

Uno de los giros más interesantes en la carrera de Cardeño es su incursión en el stand-up comedy.

Tras años de ver cómo la sociedad se reía de las personas trans, utilizándolas como caricaturas o fuentes de burla, Endry ha decidido tomar el micrófono para que la comunidad se ría de sí misma y desde su propia mirada.

"Nada más justo que seamos nosotras quienes nos subamos a reírnos de nosotras mismas", afirma la actriz, destacando que el escenario le brinda un salvoconducto para hablar sin guiones impuestos por terceros.

Finalmente, el mensaje de Endry para las nuevas generaciones que inician su tránsito es de una valentía orgánica. Aunque reconoce que es un camino largo y a menudo pesado por los prejuicios ajenos, insta a vivirlo con el entusiasmo de quien reclama su derecho a existir.

Mira la entrevista completa aquí: