Maykol Chacón reconoció a cada miembro de El Klub, ¿le tocó 'una' a Daniela?

Maykol Chacón, el humorista que ha llenado escenarios por todo el país, sorprendió a los oyentes de El Klub de La Kalle al demostrar una serie de habilidades que él denomina sus "mañas de ciego", métodos alternativos que utiliza para descifrar la apariencia física de las personas.

Utilizando el tacto, la voz y la tecnología, el comediante se dispuso a describir a detalle a cada uno de los presentadores, acertando a características como la nariz, la complexión y el color del cabello, e incluso atinó al origen geográfico de uno de los hosts.

Para un comediante invidente como Maykol, la interacción y la "lectura" del entorno dependen de sentidos diferentes. Durante la entrevista, reveló que la voz es su principal herramienta para imaginar la apariencia física de alguien.



Al escuchar la voz de una persona, él automáticamente se hace una imagen mental de su cara, permitiéndole identificar si es "cabezón", "narizón" o "frentón".



Además de la voz, Maykol compartió otras "mañas" que utiliza en el día a día. Por ejemplo, al guiar a alguien, puede tomar el brazo de la persona y analizar brevemente su contextura.

En un ejemplo más inusual, mencionó que cuando está haciendo fila, puede analizar la parte inferior del cuerpo de la persona frente a él con el pie o la rodilla.

Publicidad

Maykol puso a prueba su capacidad de "lectura" al describir a los miembros del equipo.

John Carrero (Johncito): Lo describió como blanquito y pelinegrito. Lo identificó como alguien de cabeza "rara" o "cuadrada", una descripción que el propio John aceptó al decir que era "cabezón". Gustavo: Por su voz, Maykol lo percibió como alguien mayor, un "cuchito". Al tocarlo, notó que tenía las manos arrugadas y lo describió como un blanco "opaquito" con barba y pelinegrito, añadiendo el adjetivo "cacorrito" (valiente o fuerte),. Papacho: A Papacho lo describió como reblanquito, pelinegrito y con el cabello "paradito". Notó que era más grueso que Johncito, pero con la cabeza más pequeña. Incluso bromeó diciendo que Papacho "retiene líquidos". Daniela: Al analizarla, el comediante notó que Daniela tenía la cabeza más pequeña que Johncito y usaba un gorro. Confirmó que era blanquita, superdelgadita y con la cintura pequeña. Al tocar su cabello, identificó que era mono (rubio). Aunque Maykol se puso nervioso al intentar describirla, acertó en que tenía una nariz delgadita y respingada. Cuervo: Finalmente, describió al entrevistador como un "caballero" que parecía usar corbata. Lo vio como un blanco bronceado, cachetoncito y pelinegrito. Por la voz, acertó que era de Antioquia.

Miembros de El Klub de La Kalle Foto: La Kalle

Publicidad

Las capacidades de Maykol no se limitan al tacto y la voz; la tecnología juega un papel esencial en su vida diaria. Maykol explicó que utiliza aplicaciones de accesibilidad que fungen como sus ojos.

Estas apps son Talback en Android y Voiceover en iPhone. La funcionalidad de estas herramientas es vital, ya que al pasar el dedo por la pantalla del celular, la aplicación lee todo lo que toca, desde el nombre de una aplicación hasta un mensaje completo de texto.

Esto le permite manejar sus redes sociales y comunicarse sin necesidad de asistencia permanente.

Como parte de la dinámica en el Klub, Maykol fue retado a identificar el valor de varios billetes. Demostró su capacidad para distinguir las denominaciones por el largo del papel, indicando que el billete de 100 es el más largo y el de 20 es más corto.

Logró identificar correctamente el billete de 20 y el de 100, aunque confundió el de 10. Además, su sentido del tacto le permite identificar billetes falsos porque se sienten "como un papel", y reconoció el dólar porque se siente "más carrasposo" o "más fino", con más tinta.

Publicidad

Mira la entrevista completa: