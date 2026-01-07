VIDEO: Yeison Jiménez y Camilo Cifuentes dan emotiva sorpresa a fan que cantaba en la calle

El cantante de música popular Yeison Jiménez hizo una sorpresa para una fan que interpretaba sus canciones en la vía pública en Manizales, en el departamento de Caldas, Colombia.

Esto sucedio en los días previos a una de sus presentaciones durante la Feria de Manizales y fue grabado en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales.

Video de la sorpresa de Yeison Jiménez a una fan en Manizales

El encuentro se dio cuando Yeison, acompañado del creador de contenido Camilo Cifuentes, se acercó a la joven, identificada como NyKol Herrera, mientras ella cantaba en la calle. En ese momento el artista llevaba gafas de sol, gorra y tapabocas para no ser reconocido de inmediato.



Inicialmente, Jiménez le pidió a Herrera que cantara para él y después también entonó una de sus canciones, momento en el que la joven se percató de que se trataba del cantante. Tras el reconocimiento, se produjo un intercambio de palabras entre ambos, que quedó registrado en video.



El evento coincidió con la celebración del cumpleaños de la fan, lo cual fue destacado por los presentes y por quienes han visto el registro en redes sociales.

Posteriormente, durante su presentación musical en la Carpa Olé, en la Feria de Manizales, Yeison Jiménez invitó a Herrera a subir al escenario para que cantara junto a él frente al público asistente.

Esta parte del encuentro también fue difundida en redes y reportada por distintos medios, señalando que la joven interpretó una canción del repertorio del cantante ante los asistentes.

Además de la invitación al concierto, en algunos reportes se menciona que Nykol recibió un regalo adicional por parte de los involucrados, aunque los detalles varían.

El creador de contenido Camilo Cifuentes, que acompañó a Jiménez en la sorpresa, es mencionado como la persona que facilitó el encuentro entre el artista y la fan.

Camilo es reconocido debido a su actividad de registrar momentos de apoyo a personas en situación de informalidad o con propuestas artísticas en espacios públicos.

El video y las publicaciones relacionadas con este evento se volvieron tendencia en redes sociales, donde distintos usuarios compartieron imágenes y comentarios sobre el momento en que Nykol reconoció a Yeison Jiménez y fue invitada a cantar desde el escenario principal del concierto.

Nykol se mostró agradecida con el artista compartiendo imágenes en sus redes sociales del momento y palabaras de agradecimiento para Yeison.

