Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: BOCHORNOSO MOMENTO DE LUIS ALFONSO
FALCAO REGRESA A MILLONARIOS
CASO ZULMA GUZMÁN
CARNAVAL DE BARRANQUILLA
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / VIDEO: Yeison Jiménez y Camilo Cifuentes dan emotiva sorpresa a fan que cantaba en la calle

VIDEO: Yeison Jiménez y Camilo Cifuentes dan emotiva sorpresa a fan que cantaba en la calle

El cantante de música popular sorprendió a una joven que interpretaba sus canciones en las calles. El encuentro quedó registrado en video durante la Feria de Manizales.

Yeison Jiménez, cantante de música popular
Yeison Jiménez sorprende a una fan en Manizales
Foto: Instagram de Yeison Jiménez
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 7 de ene, 2026

El cantante de música popular Yeison Jiménez hizo una sorpresa para una fan que interpretaba sus canciones en la vía pública en Manizales, en el departamento de Caldas, Colombia.

Esto sucedio en los días previos a una de sus presentaciones durante la Feria de Manizales y fue grabado en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales.

Puedes leer: Jhonny Rivera da inesperada sorpresa a Andy Rivera en pleno concierto; casi lo sacan

Video de la sorpresa de Yeison Jiménez a una fan en Manizales

El encuentro se dio cuando Yeison, acompañado del creador de contenido Camilo Cifuentes, se acercó a la joven, identificada como NyKol Herrera, mientras ella cantaba en la calle. En ese momento el artista llevaba gafas de sol, gorra y tapabocas para no ser reconocido de inmediato.

Inicialmente, Jiménez le pidió a Herrera que cantara para él y después también entonó una de sus canciones, momento en el que la joven se percató de que se trataba del cantante. Tras el reconocimiento, se produjo un intercambio de palabras entre ambos, que quedó registrado en video.

Te puede interesar

  1. Luis Alberto Posada, cantante de música popular
    Luis Alberto Posada sorprende a sus fanáticos en el momento que detiene su concierto en Cali
    Foto: Instagram de Luis Alberto Posada
    Farándula

    Tremendo susto que Luis Alberto Posada provocó en pleno concierto; detuvo el show

  2. Pipe Bueno, artista colombiano
    Pipe Bueno celebra Año Nuevo junto a su familia y amigos en lujoso yate
    Foto: redes sociales
    Farándula

    Pipe Bueno celebró inicio de año en lujoso yate junto a jugador de la Selección Colombia

El evento coincidió con la celebración del cumpleaños de la fan, lo cual fue destacado por los presentes y por quienes han visto el registro en redes sociales.

Posteriormente, durante su presentación musical en la Carpa Olé, en la Feria de Manizales, Yeison Jiménez invitó a Herrera a subir al escenario para que cantara junto a él frente al público asistente.

Esta parte del encuentro también fue difundida en redes y reportada por distintos medios, señalando que la joven interpretó una canción del repertorio del cantante ante los asistentes.

Publicidad

Además de la invitación al concierto, en algunos reportes se menciona que Nykol recibió un regalo adicional por parte de los involucrados, aunque los detalles varían.

Te puede interesar

  1. Yeison Jiménez en año nuevo
    Yeison Jiménez año nuevo
    Foto tomada de redes sociales
    Farándula

    ¿Yeison Jiménez se baja de los shows de Año Nuevo? El cantante reveló problema que tuvo

  2. Respuesta de Pipe Bueno a Jessi Uribe.jpg
    Jessi Uribe hace Año Viejo de Pipe Bueno
    Foto tomada de: Instagram @jessiuribe3
    Farándula

    Pipe Bueno no se quedó callado tras año viejo que le hizo Jessi Uribe

El creador de contenido Camilo Cifuentes, que acompañó a Jiménez en la sorpresa, es mencionado como la persona que facilitó el encuentro entre el artista y la fan.

Publicidad

Camilo es reconocido debido a su actividad de registrar momentos de apoyo a personas en situación de informalidad o con propuestas artísticas en espacios públicos.

Puedes leer: A Alzate lo dejaron viendo un chispero por enredo con otro artista en plena tarima

El video y las publicaciones relacionadas con este evento se volvieron tendencia en redes sociales, donde distintos usuarios compartieron imágenes y comentarios sobre el momento en que Nykol reconoció a Yeison Jiménez y fue invitada a cantar desde el escenario principal del concierto.

Nykol se mostró agradecida con el artista compartiendo imágenes en sus redes sociales del momento y palabaras de agradecimiento para Yeison.

Mira también: El regalazo que Yeison Jiménez le dio a su empleada: la hizo llorar

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yeison Jiménez

Camilo Cifuentes

Cantantes de musica popular

Famosos colombianos

Redes sociales

Manizales

Creador de contenidos

Influencers Colombianos