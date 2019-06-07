La Kalle Camilo Cifuentes
Camilo Cifuentes
-
Camilo Cifuentes, el influenciador del “yo afán no tengo”, ¿dicen que miente y estafa?
Camilo Cifuentes rompió el silencio y reveló algo que pocos sabían. Su testimonio generó miles de comentarios y puso su nombre en tendencia.
-
Camilo Cifuentes reveló cómo fue apuñalado por defender a su esposa
El humorista relató el difícil momento en el que recibió dos puñaladas y que le marcó no sólo la piel sino el corazón, por el gran amor que siente por su amada.
-
La lección que a Camilo Cifuentes le dejó la muerte de su hija Daniela
El humorista recordó entre lágrimas el infortunado episodio que tuvo que enfrentar junto a su esposa, quien vio morir a la pequeña en sus brazos.
-
Camilo Cifuentes caracterizó al padre Linero y les dicen que son "los gemelos fantásticos"
El imitador Camilo Cifuentes es extraordinario con sus imitaciones y caracterizaciones. También es considerado uno de los mejores de Latinoamérica.
-
La emotiva CANCIÓN que le dedicó Camilo Cifuentes a Jota Mario
El imitador interpretó este tema para el programa de Voz Populi de este 6 de junio que rindió homenaje al presentador.
-
Kallejiando
El profe SUPÉRKEMAN estuvo Kallejiando antes del partido
No te pierdas todas las mañanas ‘Kallejiando’ un programa con humor, invitados y la mejor música.
-
Kallejiando
Venga le enseño cómo pasarla bueno con KALLEJIANDO
No te pierdas todas las mañanas ‘Kallejiando’ un programa con humor, invitados y la mejor música.