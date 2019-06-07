En vivo
Camilo Cifuentes

Camilo Cifuentes

  • Camilo Cifuentes, influencer
    Camilo Cifuentes, influencer
    Farándula

    Camilo Cifuentes, el influenciador del “yo afán no tengo”, ¿dicen que miente y estafa?

    Camilo Cifuentes rompió el silencio y reveló algo que pocos sabían. Su testimonio generó miles de comentarios y puso su nombre en tendencia.

  • Imagen Referencial, Camilo Cifuentes
    Un fiel enamorado de su esposa
    Farándula

    Camilo Cifuentes reveló cómo fue apuñalado por defender a su esposa

    El humorista relató el difícil momento en el que recibió dos puñaladas y que le marcó no sólo la piel sino el corazón, por el gran amor que siente por su amada.

  • Camilo Cifuentes
    Farándula

    La lección que a Camilo Cifuentes le dejó la muerte de su hija Daniela

    El humorista recordó entre lágrimas el infortunado episodio que tuvo que enfrentar junto a su esposa, quien vio morir a la pequeña en sus brazos.

  • Camilo cifuentes y Alberto Linero.jpg
    Camilo Cifuentes caracterizó al padre Linero y les dicen que son "igualitos"
    Farándula

    Camilo Cifuentes caracterizó al padre Linero y les dicen que son "los gemelos fantásticos"

    El imitador Camilo Cifuentes es extraordinario con sus imitaciones y caracterizaciones. También es considerado uno de los mejores de Latinoamérica.

  • 16766_Foto: Instagram Camilo Cifuentes / YouTube canal Jota Mario
    Farándula

    La emotiva CANCIÓN que le dedicó Camilo Cifuentes a Jota Mario

    El imitador interpretó este tema para el programa de Voz Populi de este 6 de junio que rindió homenaje al presentador.

  • 5381_La Kalle - profe Pékerman - Foto La Kalle
    Kallejiando

    El profe SUPÉRKEMAN estuvo Kallejiando antes del partido

    No te pierdas todas las mañanas ‘Kallejiando’ un programa con humor, invitados y la mejor música.

  • 3687_La Kalle - Kallejiando con Camilo Cifuentes
    Kallejiando

    Venga le enseño cómo pasarla bueno con KALLEJIANDO

    No te pierdas todas las mañanas ‘Kallejiando’ un programa con humor, invitados y la mejor música.

