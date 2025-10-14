Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
CAMILO CIFUENTES, ¿ESTAFADOR?
DENUNCIAN A BLESSD
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Camilo Cifuentes, el influenciador del “yo afán no tengo”, ¿dicen que miente y estafa?

Camilo Cifuentes, el influenciador del “yo afán no tengo”, ¿dicen que miente y estafa?

Camilo Cifuentes rompió el silencio y reveló algo que pocos sabían. Su testimonio generó miles de comentarios y puso su nombre en tendencia.