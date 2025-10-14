Camilo Cifuentes, el influenciador del “yo afán no tengo”, ¿dicen que miente y estafa?

Camilo Cifuentes, el joven creador de contenido que se volvió viral por su estilo tranquilo y su icónica frase “yo afán no tengo”, está enfrentando una situación que lo tiene preocupado. El influenciador, reconocido por promover mensajes de empatía y solidaridad, denunció públicamente que personas desconocidas están utilizando su nombre e imagen para cometer estafas en redes sociales.

Durante una entrevista con Telecafé, Cifuentes explicó que varios de sus seguidores le han informado sobre perfiles falsos que comparten sus videos y piden dinero haciéndose pasar por él. “Es muy complicado porque las personas quieren lucrarse. Roban el contenido, piden dinero y no les importa decir que son Camilo Cifuentes… da un poquito de ira y de tristeza porque yo lo hago sin buscar fama ni dinero”, aseguró.

Puedes leer: Camilo Cifuentes: el tiktoker colombiano que oculta su rostro publicó su primera foto



El influenciador, nacido en Manizales y con una comunidad que supera los millones de seguidores, reveló que esta práctica fraudulenta se presenta sobre todo en Facebook, donde cada día aparecen nuevas cuentas que usan su contenido. “Es una pelea todos los días. Reportamos, bloqueamos, pero vuelven y crean otras cuentas. Uno hace esto con buena intención y hay gente que lo daña”, comentó con visible molestia.



Cifuentes también aprovechó el espacio para hacer un llamado a sus seguidores y evitar que más personas caigan en engaños. Aclaró que nunca pide dinero ni realiza colectas personales. “Yo no tengo afán de figurar, no quiero que me conozcan. Los protagonistas son las personas a las que se ayuda, no yo”, dijo, manteniendo la misma humildad que lo ha caracterizado desde sus inicios.

El manizaleño, de 28 años, empezó en redes hace tres años con videos graciosos, pero rápidamente encontró un propósito más grande: usar su alcance para ayudar a otros. Su estilo tranquilo, sus mensajes sinceros y su forma de conectar con las personas lo han convertido en uno de los influenciadores más queridos del país.

Puedes leer: Se conoce detalle desconocido de la labor de Camilo Cifuentes a quien llaman héroe anónimo

Publicidad

Camilo Cifuentes, influencer Foto: Captura de YouTube Podcast Telecafé / Canal Telecafé

¿Cómo empezó su carrera de influencer Camilo Cifuentes?

Publicidad

Uno de los momentos más recordados de su trayectoria fue cuando una joven le envió 200 mil pesos para que continuara su labor. Camilo decidió utilizar ese dinero para ayudar a dos personas en situación difícil, un gesto que se viralizó y lo consolidó como referente de contenido con propósito. Desde entonces, su frase “yo afán no tengo” se convirtió en símbolo de calma, empatía y generosidad.

Sin embargo, ahora enfrenta un reto diferente: proteger su nombre y la confianza que ha construido. A pesar del malestar, dejó un mensaje contundente para quienes están usando su imagen con fines indebidos. “Esos videos son para inspirar y motivar. Que la gente vea que ayudar no cuesta, que todos podemos hacerlo sin esperar nada a cambio. No necesito que usen mi nombre para eso”, expresó.

Camilo Cifuentes pidió a sus seguidores estar atentos y verificar las cuentas oficiales antes de realizar cualquier tipo de aporte. También agradeció las muestras de apoyo y los mensajes que ha recibido en medio de esta situación, reafirmando que seguirá creando contenido positivo y manteniendo su estilo tranquilo, ese que lo hizo conocido y que resume todo lo que representa: “yo afán no tengo”.