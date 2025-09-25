Camilo Cifuentes: el tiktoker colombiano que oculta su rostro publicó su primera foto

Camilo Cifuentes se ha convertido en uno de los nombres más comentados en redes sociales, especialmente en TikTok, donde sus videos con mensajes solidarios se han viralizado. Su estilo es sencillo pero contundente: compra productos a vendedores informales y luego los regala a personas en condición vulnerable. Todo lo hace con una actitud calmada, mientras repite su ya famosa frase: “yo afán no tengo”.

Lo que más ha intrigado a los seguidores es que, a diferencia de la mayoría de creadores de contenido, Cifuentes ha decidido mantenerse en el anonimato. Nunca muestra su cara y solo se escucha su voz de fondo. Esa estrategia ha hecho que muchos se interesen aún más en saber quién es realmente, pero él insiste en que la atención debe estar en las personas que reciben la ayuda y no en su imagen.

¿Cómo es la cara del tiktoker Camilo Cifuentes?

En los últimos días, el creador de contenido compartió una historia en TikTok que sorprendió a todos. En la imagen aparecía de frente, pero lo que llamó la atención fue que, aunque parecía un retrato personal, Cifuentes se las ingenió para seguir ocultando su rostro. Se inclinó levemente y cubrió parte de su cara con la visera de una gorra, dejando que el foco se centrara en su camiseta.

De inmediato, la foto se llenó de comentarios de internautas que interpretaron el gesto como una pequeña pista sobre su identidad. Para muchos fue suficiente ver parte de su silueta para sentirse más cerca de la figura que admiran en redes sociales.

Aunque el propio Cifuentes se esfuerza por mantener el misterio, algunos detalles se han dado a conocer. Tiene 28 años, es oriundo de Manizales y estudia Tecnología en Mecánica Industrial en el SENA. Sus más allegados aseguran que cuenta con el apoyo de su madre, su hermano y su novia, quienes lo acompañan en la labor social que se ha convertido en su sello personal.

Lejos de mostrar lujos o viajes, sus videos giran siempre en torno a ayudar a personas que viven del rebusque diario. Vendedores de empanadas, frutas o dulces han sido parte de los beneficiados por sus acciones, las cuales terminan llegando a miles de pantallas gracias a TikTok.

Los comentarios en cada publicación reflejan el impacto de su trabajo. Frases como “gracias por lo que haces”, “eres un ángel” o “hicimos famosa a la persona correcta” abundan en su perfil. Incluso hay quienes lo llaman “el mejor influencer de Colombia” y destacan que su labor va más allá del contenido digital.

En una entrevista concedida a Telecafé, Cifuentes dejó claro por qué prefiere seguir sin mostrar su rostro. “Lo prefiero porque los protagonistas son las personas. No quiero darme a lucir, no quiero que me conozcan ni generar fama. El anonimato es libertad. A veces hago una compra o ayudo a alguien y a los días vuelve esa persona a decirme que fui una bendición para su negocio”, expresó.

