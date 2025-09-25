Publicidad

Desaparece en México la novia de B King; estuvo con el artista en sus últimos momentos

La desaparición de Angie Miller en México ocurrió días después de la muerte de B King y Regio Clown. Familiares denuncian que desconocen su paradero.