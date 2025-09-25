Desaparece en México la novia de B King; estuvo con el artista en sus últimos momentos

El caso de B King, cuyo nombre real era Bayron Sánchez Salazar, sigue sumando capítulos inesperados. A la noticia de su hallazgo sin vida junto al DJ Jorge Luis Herrera, conocido artísticamente como Regio Clown, se suma ahora la desaparición de Angie Miller, la modelo venezolana que acompañaba al artista colombiano en México.

De acuerdo con reportes revelados este jueves 25 de septiembre, familiares y amigos de Miller aseguraron que desconocen completamente su paradero. La denuncia llegó apenas tres días después de que las autoridades mexicanas confirmaran la muerte de los dos artistas colombianos.

¿Quién es Angie Miller, novia de B King?

Angie Miller es una modelo y actriz venezolana con una trayectoria reconocida en redes sociales, donde acumula miles de seguidores. En los últimos meses sostenía una relación sentimental con B King y lo acompañó en su viaje a México, donde estaban compartiendo proyectos y momentos personales.

El lunes 22 de septiembre, día en el que se reportó el hallazgo de los cuerpos de B King y Regio Clown, la modelo alcanzó a pronunciarse públicamente desde su cuenta oficial de Instagram. “No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta. En donde quieras que estés te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y su dolor”, fue uno de los mensajes que compartió en sus historias.

Ese pronunciamiento fue lo último que se supo de ella en redes sociales. Desde entonces no volvió a publicar contenido ni a responder mensajes, lo que encendió las alarmas entre sus seres queridos.

Según informó W Radio, la familia de Angie Miller manifestó que no han tenido ninguna comunicación con ella y que, hasta el momento, desconocen su ubicación. Fuentes cercanas señalaron que la venezolana no responde llamadas y que tampoco hay rastro de sus movimientos recientes.

