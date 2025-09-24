La desaparición del artista colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y del DJ Regio Clown terminó de la peor manera posible. Este lunes 22 de septiembre de 2025 se confirmó el hallazgo de sus cuerpos en el Estado de México, seis días después de haber sido vistos por última vez en la capital.

La cronología de su desaparición quedó marcada por sus últimas interacciones digitales, en especial un mensaje a su mejor amiga en el que afirmaba que “tenía que contarle algo”. Ese texto, enviado el 16 de septiembre, fue lo último que se supo de él antes del silencio absoluto.

De acuerdo con su mánager, Juan Camilo Gallego, los artistas llegaron a Ciudad de México el 11 de septiembre con fines profesionales. El propósito era promocionar nueva música y cumplir con una presentación organizada por Regio Clown en el marco del Grito de Independencia.

El show se realizó el domingo 14 de septiembre sin ningún contratiempo, en donde B-King interpretó cuatro canciones. El día siguiente lo dedicaron a descansar en un hotel del sector de Polanco.

El martes 16, en la mañana, B-King y Regio Clown fueron juntos al gimnasio Smartfit en la avenida Masaryk. Compartieron videos en sus redes sociales, que más tarde se convirtieron en las últimas imágenes de ellos con vida.

A las 12:30 p.m. aún mantenían contacto con Gallego. Sin embargo, el último chat con Sánchez ocurrió a las 4:36 de la tarde, cuando terminaron riendo con un “jaaj”. Según el mánager, los músicos planeaban almorzar con unas personas antes de asistir a una reunión pactada con empresarios mexicanos.

Sale a la luz doloroso audio de B-King: "Que las cosas pasen como tengan que pasar"

Días después de confirmarse la muerte de B-King, su representante reveló un video que generó impacto entre los seguidores del artista. En la grabación, se escucha al cantante pronunciar frases que muchos interpretaron como una reflexión anticipada de su destino.

El material había sido publicado inicialmente por el propio B-King en agosto, pero volvió a circular tras su muerte. En el fragmento, el artista señala:

“Yo ya tomé una decisión, esta vez no voy a decir nada, no voy a molestar más. Simplemente, me voy a quedar observando y que las cosas pasen como tengan que pasar, no es más”.

El video fue compartido por Juan Camilo Gallego en redes sociales, acompañado de un mensaje de despedida en el que escribió: “Tu legado no acabará jamás, vida eterna. Tu mensaje llegará a todo el mundo, tu cuerpo ya no está con nosotros, pero tu propósito de amor y vida eterna llegará a muchos corazones”.