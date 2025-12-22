Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Taxista convierte su taxi en un pesebre y sorprende a todos en plena vía

Taxista convierte su taxi en un pesebre y sorprende a todos en plena vía

Un video que se hizo viral por mostrar un taxi decorado con un pesebre navideño se convirtió en tema de conversación tras la inesperada afirmación de un usuario en redes sociales.

Taxi decorado con un pesebre
Taxista convirtió su carro en un pesebre y se volvió viral
Foto: redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 22 de dic, 2025

En medio del movimiento típico de la temporada navideña, un video publicado en la plataforma TikTok llamó la atención de miles de internautas en Colombia y el mundo. La grabación muestra un taxi con un pesebre sobre el capó, una escena poco usual en las calles que despertó curiosidad y comentarios desde el primer momento.

El taxi, que circuló por las vías con el adorno religioso colocado en la parte frontal del vehículo, se viralizó rápidamente. El video compartido por el usuario identificado como @danielsalazar_0009 alcanzó más de 356.000 reacciones en poco tiempo, y miles de personas comentaron sobre la creatividad y el espíritu festivo reflejado en la escena.

Puedes ver: Video capta cómo una mascota llora el fallecimiento de su dueña tras el accidente en Antioquia

Una de las reacciones más comentadas fue la de un usuario que, en medio de las respuestas, afirmó que el taxista que aparece en el video era su propio padre. “Es mi papá”, escribió en un comentario que recibió más de 5.500 reacciones y decenas de respuestas, muchas de ellas felicitando al conductor por su iniciativa navideña.

El usuario incluso compartió una fotografía para respaldar su afirmación, lo que intensificó el interés de quienes seguían el tema en redes sociales.

¿Qué normas de tránsito regulan el uso de adornos en vehículos en Colombia?

Aunque la escena causó simpatía entre los usuarios en plataformas digitales, expertos en tránsito recuerdan que la Ley 769 de 2002, que regula el Código Nacional de Tránsito en Colombia, prohíbe colocar objetos sobre el capó de un vehículo si estos afectan la visibilidad del conductor o representan un riesgo para la seguridad vial.

Puedes leer: Indignante video: influencer agrede a un abuelito solo para ganar likes en redes sociales

Según el artículo 131 del código, cualquier carga que interfiera con la visión hacia el frente, los costados o la parte posterior del vehículo es considerada una infracción. Llevar un pesebre en el capó podría crear puntos ciegos, distraer al conductor y aumentar la probabilidad de colisiones, especialmente en vías transitadas o en condiciones climáticas adversas.

Además de la visibilidad, objetos o adornos sujetos externamente pueden desprenderse en caso de frenadas bruscas o movimientos repentinos, lo que también representa un riesgo para peatones, otros conductores y los ocupantes del carro.

Por otro lado, el uso de pesebres como parte de las celebraciones navideñas tiene un origen histórico atribuido a San Francisco de Asís en una pequeña aldea italiana llamada Greccio. La intención de este gesto era representar el nacimiento de Jesús de forma humilde, con heno, animales y transmitir el significado espiritual de la Navidad.

A lo largo de los siglos, esta práctica evolucionó hasta convertirse en una tradición popular en muchas culturas, con figuras talladas y representaciones más elaboradas que se colocan en hogares y espacios públicos durante la temporada festiva.

La historia del taxista con pesebre muestra creatividad, tradición y cultura popular que caracteriza muchas celebraciones navideñas en Colombia, sin embargo, pone sobre la mesa la importancia de respetar las normas de tránsito para garantizar la seguridad de todos.

Mira también: Yeferson Cossio fue hospitalizado de urgencia; hermana publica imagen

