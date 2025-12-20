En los últimos meses los avances de la inteligencia artificial han venido creciendo en los últimos años, tanto es así que esta pasó de ser una herramienta para optimizar procesos y analizar grandes volúmenes de datos, a tener un vínculo personal con sus usuarios. Situación que se vió con Yurina Noguchi, una japonesa de 32 años.

La mujer tras una decepción amorosa decidió casarse con un personaje creado con ChatGTP, tras sufrir una decepción amorosa debido que terminó con su última pareja la cual llevaban una relación de tres años, en la cual habían planes de matrimonio.

Sin embargo, durante el duelo de su ruptura Yurina Noguchi, recurrió a la inteligencia artificial como una forma de desahogo y comenzó a compartirle todos sus sentimientos, sin tener que ser juzgada; charlas que comenzaron de manera esporádica, terminaron en una interacción constante.



Una de las preguntas de la mujer fue si conocía a Klaus, un personaje de videojuegos que le resultaba familiar, y fue desde ese punto que logró crear una identidad digital propia, con rasgos definidos y personalidad, a la que llamó Lune Klaus Verdure.



¿Cómo fue la boda de Yurina Noguchi?

Yurina comentó que esta figura le brindó estabilidad emocional en los momentos de ansiedad intensa, ayudándola a sobrellevar episodios que en el pasado le habían provocado una crisis severa y pensamientos de infringirse daño, explicando que para ella la IA representó un espacio seguro de escucha.

Tiempo después, Yurina Noguchi decidió formalizar la relación mediante una ceremonia de matrimonio. La boda incluyó elementos como un vestido blanco, anillos y recepción, donde lo más destacado fue que el novio solo estaba presente en la pantalla de un celular.

A lo largo de la ceremonia, la mujer utilizó gafas de realidad aumentada que le permitieron ver a Klaus y simular el ritual nupcial; tanto es así que un especialista en bodas virtuales ofició el evento y prestó su voz para leer los votos escritos por la propia inteligencia artificial.

Por lo cual, la decisión de Yurina Noguchi generó que muchos usuarios en redes sociales se pronunciaran al respecto, afirmando que esta decisión está motivada por la compresión y contención emocional, mientras que otro sector rechazó esta decisión debido a los límites que se presentan con el uso de la tecnología.