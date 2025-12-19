Mujer viral del video de concierto de Coldplay rompe silencio: "Me convertí en un meme"

El 16 de julio de 2025, el estadio de Boston vibraba con la música de Coldplay ante más de 60,000 personas.

En medio del espectáculo, la famosa 'Kiss Cam' enfocó a una pareja que disfrutaba del momento: Kristin Cabot, de 53 años, y Andy Byron.

Mujer del concierto de Coldplay habla sobre el ecándolo por primera vez

La reacción de ambos al verse en las pantallas gigantes —intentando esconderse y agachándose de forma abrupta— captó la atención del propio Chris Martin, quien bromeó ante la multitud:



"O están teniendo un romance o simplemente son muy tímidos". Esa frase, lejos de quedar en una anécdota, se convirtió en el prólogo de uno de los escándalos más virales del año.



Lo que el mundo no sabía en ese instante era que Cabot ocupaba el cargo de jefa de Recursos Humanos en la empresa tecnológica Astronomer, y que el hombre a su lado era Andy Byron, el CEO de la misma compañía.

Aunque ambos mantenían una relación sentimental secreta desde un mes antes del concierto, el hecho de que ambos estuvieran legalmente casados con otras personas encendió la hoguera de las redes sociales.

Cabot aclaró recientemente en una entrevista para The Times que, aunque no se habían divorciado formalmente, ambos le habían confesado al otro que estaban "separados amistosamente" de sus respectivas parejas antes de iniciar su romance.

Sin embargo, la realidad fuera de la burbuja del concierto fue implacable. A la mañana siguiente, Cabot despertó con un mensaje de su exesposo —quien curiosamente también estaba en el recital— confirmándole que el video ya era propiedad del escrutinio público mundial.

"Me convertí en un meme", relató la mujer, describiéndose como la "directora de recursos humanos más denigrada de la historia".

Las consecuencias profesionales fueron inmediatas: tanto ella como Byron perdieron sus empleos en Astronomer tras una investigación interna. No obstante, el impacto personal fue mucho más profundo y violento.

Cabot denunció haber sido víctima de doxxing, con la filtración de sus datos privados que derivaron en hasta 600 llamadas diarias de acoso y entre 50 y 60 amenazas de muerte directas.

"Mis hijos tenían miedo de que yo fuera a morir", confesó, subrayando que incluso celebridades y figuras públicas se sumaron a las burlas mediáticas.

Un punto crítico en su testimonio es el evidente sesgo de género en el trato recibido. Mientras que Byron ha mantenido un perfil bajo y no ha dado declaraciones públicas, Cabot ha cargado con el estigma de ser tildada de "cazafortunas" o de haber escalado posiciones de forma inapropiada.

La ejecutiva asegura que la mayoría de los ataques más crueles provinieron, irónicamente, de otras mujeres.

Hoy, meses después de aquel fatídico julio, Kristin Cabot intenta reconstruir los restos de su vida. Su relación con Andy Byron terminó poco después del incidente y su divorcio se oficializó.

