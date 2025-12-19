Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO VIRAL
CASO VIVIAN POLANÍA
AUXILIO DE TRANSPORTE
CONDUCTOR FALLECIDO
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Mujer viral del video de concierto de Coldplay rompe silencio: "Me convertí en un meme"

Mujer viral del video de concierto de Coldplay rompe silencio: "Me convertí en un meme"

Lo que parecía un momento inocente en un concierto de Coldplay en Boston terminó desatando uno de los escándalos virales del año, al revelar un romance secreto entre dos altos ejecutivos casados.

Mujer viral del video de concierto de ColdPlay rompe silencio: "Me convertí en un meme"
Mujer viral del video de concierto de ColdPlay rompe silencio: "Me convertí en un meme"
Foto: Redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 19 de dic, 2025

El 16 de julio de 2025, el estadio de Boston vibraba con la música de Coldplay ante más de 60,000 personas.

En medio del espectáculo, la famosa 'Kiss Cam' enfocó a una pareja que disfrutaba del momento: Kristin Cabot, de 53 años, y Andy Byron.

Puedes leer: Mujer descubre cientos de infidelidades de su marido y convierte su tusa en historia viral

Mujer del concierto de Coldplay habla sobre el ecándolo por primera vez

La reacción de ambos al verse en las pantallas gigantes —intentando esconderse y agachándose de forma abrupta— captó la atención del propio Chris Martin, quien bromeó ante la multitud:

"O están teniendo un romance o simplemente son muy tímidos". Esa frase, lejos de quedar en una anécdota, se convirtió en el prólogo de uno de los escándalos más virales del año.

Lo que el mundo no sabía en ese instante era que Cabot ocupaba el cargo de jefa de Recursos Humanos en la empresa tecnológica Astronomer, y que el hombre a su lado era Andy Byron, el CEO de la misma compañía.

Te puede interesar

  1. Infieles, imagen de referencia
    Listado de infieles en un formato de Excel, se hace viral
    Foto: generada por ImageFX
    Virales

    Filtran listado de hombres infieles en Colombia con fotos, chats y otros datos

  2. Hombre le es infiel a su esposa
    Hombre es descubierto por su mujer infidelidad
    Foto: captura redes sociales
    Virales

    Video: mujer encuentra a su esposo siéndole infiel en su propia casa con un hombre

Aunque ambos mantenían una relación sentimental secreta desde un mes antes del concierto, el hecho de que ambos estuvieran legalmente casados con otras personas encendió la hoguera de las redes sociales.

Cabot aclaró recientemente en una entrevista para The Times que, aunque no se habían divorciado formalmente, ambos le habían confesado al otro que estaban "separados amistosamente" de sus respectivas parejas antes de iniciar su romance.

Sin embargo, la realidad fuera de la burbuja del concierto fue implacable. A la mañana siguiente, Cabot despertó con un mensaje de su exesposo —quien curiosamente también estaba en el recital— confirmándole que el video ya era propiedad del escrutinio público mundial.

Publicidad

"Me convertí en un meme", relató la mujer, describiéndose como la "directora de recursos humanos más denigrada de la historia".

Las consecuencias profesionales fueron inmediatas: tanto ella como Byron perdieron sus empleos en Astronomer tras una investigación interna. No obstante, el impacto personal fue mucho más profundo y violento.

Te puede interesar

  1. Concierto de Grupo Firme
    Mujer expone a su cuñado por infidelidad en concierto de Grupo Firme
    Foto: captura de video de Jonathan Bernard
    Virales

    Mujer expone infidelidad durante concierto de Grupo Firme: "Con el esposo de mi hermana"

  2. Infidelidad, imagen de referencia
    Mujer descubre que su esposo es infiel
    Foto: generada por ImageFX
    Virales

    Mujer descubre cientos de infidelidades de su marido y convierte su tusa en historia viral

Publicidad

Cabot denunció haber sido víctima de doxxing, con la filtración de sus datos privados que derivaron en hasta 600 llamadas diarias de acoso y entre 50 y 60 amenazas de muerte directas.

"Mis hijos tenían miedo de que yo fuera a morir", confesó, subrayando que incluso celebridades y figuras públicas se sumaron a las burlas mediáticas.

Un punto crítico en su testimonio es el evidente sesgo de género en el trato recibido. Mientras que Byron ha mantenido un perfil bajo y no ha dado declaraciones públicas, Cabot ha cargado con el estigma de ser tildada de "cazafortunas" o de haber escalado posiciones de forma inapropiada.

Puedes leer: Mujer queda colgando de un décimo piso tras llegada inesperada de la esposa de su amante

La ejecutiva asegura que la mayoría de los ataques más crueles provinieron, irónicamente, de otras mujeres.

Hoy, meses después de aquel fatídico julio, Kristin Cabot intenta reconstruir los restos de su vida. Su relación con Andy Byron terminó poco después del incidente y su divorcio se oficializó.

Publicidad

Mira también: El precio de la INFIDELIDAD: EL FUERTE CASTIGO que recibe la pareja infiel del concierto de COLDPLAY

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Video

Videos chistosos

Video viral