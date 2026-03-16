¿Te eligieron? Consulta si eres jurado de votación en las elecciones presidenciales 2026

Tras la jornada del pasado 28 de marzo, Colombia entra en la recta final para elegir al próximo Presidente de la República. Una de las dudas más grandes que circulan en redes sociales y buscadores es: ¿Cómo saber si soy jurado de votación para las presidenciales?

Si estás buscando tu nombre en las listas, aquí te explicamos la realidad del calendario electoral, por qué los jurados de mayo no son necesariamente los mismos de marzo y qué debes hacer para no ganarte una multa.

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¿Ya está habilitada la consulta para presidenciales?

Es importante que sepas algo: la Registraduría Nacional del Estado Civil maneja sorteos independientes para cada proceso electoral. Aunque ya pasó la jornada de Congreso, el sistema para las elecciones presidenciales de la primera vuelta tiene su propio cronograma.

Si entras hoy a la página oficial y no ves la opción de "Presidenciales", no te asustes. Lo que sucede es que la plataforma se actualiza progresivamente.

El sorteo oficial para definir quiénes cuidarán las urnas en mayo se realiza aproximadamente un mes antes de la votación. Por eso, aunque la opción de consulta general existe, la base de datos específica para la primera vuelta suele estar cargada y disponible para el público entre la última semana de abril y los primeros días de mayo.

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¿Son los mismos jurados que en las elecciones de Congreso?

Esta es la pregunta del millón. Muchos ciudadanos creen que si no los llamaron para las elecciones legislativas del 28 de marzo, ya están "a salvo". La respuesta es un rotundo no.

La Registraduría realiza un nuevo sorteo aleatorio para las presidenciales. Esto significa que:



Si fuiste jurado en marzo, podrías volver a ser elegido. Si no fuiste jurado en marzo, esta vez te podría tocar. Los jurados de presidenciales son seleccionados de una base de datos actualizada de empresas públicas, privadas, docentes y estudiantes.

Es vital estar atentos, ya que la designación es de forzosa aceptación. No haber sido jurado en la elección anterior no te garantiza que no lo seas en esta.

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Pasos para consultar tu puesto y mesa

En cuanto la Registraduría habilite el link oficial (que reconocerás porque dirá claramente "Elecciones Presidenciales Primera Vuelta"), los pasos que debes seguir son:



Entra a www.registraduria.gov.co. Busca el botón de "Consulta de jurados de votación". Ingresa tu número de cédula sin puntos ni comas. Verifica no solo si eres jurado, sino también el lugar, la mesa y la fecha de la capacitación, que es obligatoria.

Consulta si eres jurado de votación /Foto: AFP

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Sanciones y beneficios: Lo que te juegas

No asistir a tu cita como jurado no es un tema menor. Las multas pueden superar los 10 salarios mínimos legales vigentes y, si eres servidor público, podrías enfrentarte a la destitución de tu cargo.

Pero no todo es "obligación". Recuerda que si cumples con tu labor el día de las elecciones, tienes derecho por ley a un día de descanso compensatorio remunerado. Este día debe ser concertado con tu jefe y disfrutado dentro de los 45 días siguientes a la votación.

¿Qué pasa si hay segunda vuelta?

Si después del 31 de mayo ningún candidato alcanza la mayoría necesaria, iremos a una segunda vuelta en junio. En ese escenario, no habrá un nuevo sorteo. Los jurados de votación para la segunda vuelta serán exactamente los mismos que fueron designados para la primera vuelta.